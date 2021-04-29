На майские праздники-2021 детей бизнесменов не возьмут в дежурные группы детсадов с 4 по 7 мая в Бердске
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На майские праздники-2021 детей бизнесменов не возьмут в дежурные группы детсадов с 4 по 7 мая в Бердске

12:46:434/29/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Бердские родители возмущены и уже подсчитывают убытки от вынужденного простоя. А как заведующие садами должны исполнить указ президента о нерабочих днях с 4 по 7 мая, парируют в управлении образования.

На майские праздники в детсадах Бердска будут работать дежурные группы. Но не для всех


Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на встрече с педагогическим профсоюзом Бердска в среду рекомендовал открыть дежурные группы в детских садах на майские праздники. Рекомендации на эту тему уже направили в дошкольные учреждения, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского управления образования Михаил Каркавин 29 апреля.

По его словам, в каждом детском саду на нерабочие дни с 4 по 7 мая организуют сборную группу, куда примут не более 25 детей разного возраста. - Будут организованы дежурные группы, - подтвердил Каркавин, отметив, что воспользоваться ими смогут не все семьи, а только те, в которых оба родителя в нерабочие дни будет заняты на «непрерывном производстве». - А как иначе исполнить указ президента заведующему детским садом и объявить нерабочими дни на майских праздниках?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 апреля Владимир Путин подписал указ, установив дни между праздником по случаю Дня весны и труда и Днем Победы нерабочими. Таким образом россияне будут непрерывно отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

Некоторые родители из Бердска с детьми-дошкольниками оказались «за бортом» дежурных групп, хотя будут работать в майские праздники больше обычного.
- Вчера в саду нам сказали, что в дежурные группы возьмут только тех детей, у кого оба родителя будут работать на майских праздниках в организациях, обеспечивающих жизнедеятельность города. При этом они должны предоставить справку с места работы об этом. А я со своим мелким бизнесом, похоже, пролетаю. Как раз на выходные и праздники у меня увеличивается объем работы, так как люди ходят по магазинам. Ума не приложу, куда деть сына, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена.

Она считает, что нужно было позаботиться не только о бюджетниках — врачах, полицейских и коммунальщиках, но и о предпринимателях, которые платят налоги и которые несут ответственность за благополучие своих семей и наемных работников.
- Меня записали в резерв, но нет никакой гарантии, что меня возьмут, потому что я — не больница. Я должна закрыть свой магазин и сидеть неделю дома с ребенком. Это катастрофа! Я боюсь даже представить, сколько потеряю! - возмущена Елена.

- А как предприниматели работают в длинные выходные в начале января или в субботу и воскресенье? Мы направили рекомендательные письма в образовательные организации, что делать, - ответил начальник бердского УО.

Он отметил, что если дежурные группы не наберут нужного числа детей, они могут либо не открываться, либо взять из «неподходящих» под установленные правила семей. Это решает сам детский сад.

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