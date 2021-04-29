Майские праздники 2021: Шествие на 1 Мая отменили в Бердске

Администрация Бердска отменила традиционное первомайское шествие. Причиной этому стали рекомендации Роспотребнадзора по ограничениям, связанным с пандемией коронавирусной инфекции.
Согласно опубликованной на сайте мэрии программе, единственным мероприятием, запланированным 1 мая, будет возложение цветов к памятным доскам, которое начнется с 11 часов. На следующий день, 2 мая, в 14 часов запланировано открытие городского парка.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что и День Победы в этом году пройдет скромно. В Бердске отменили не только всеобщие городские гуляния и концерт, но также праздничный салют, чем вызвали возмущение читателей «Курьер. Среда. Бердск».
Между тем, в Новосибирске, власти тоже опасаются распространения инфекции, в связи с чем отменили первомайское шествие и Монстрацию. Основатель Монстрации Артем Лоскутов раскритиковал идею перевода ее в онлайн-формат и выступил против проведения акции без согласования с властями.