Майские праздники 2021: Шествие на 1 Мая отменили в Бердске
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Майские праздники 2021: Шествие на 1 Мая отменили в Бердске

8:24:104/29/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Пандемия коронавируса оставила бердчан без массовых гуляний в майские праздники.

Первомайское шествие отменяют второй год подряд


Администрация Бердска отменила традиционное первомайское шествие. Причиной этому стали рекомендации Роспотребнадзора по ограничениям, связанным с пандемией коронавирусной инфекции.

Согласно опубликованной на сайте мэрии программе, единственным мероприятием, запланированным 1 мая, будет возложение цветов к памятным доскам, которое начнется с 11 часов. На следующий день, 2 мая, в 14 часов запланировано открытие городского парка.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что и День Победы в этом году пройдет скромно. В Бердске отменили не только всеобщие городские гуляния и концерт, но также праздничный салют, чем вызвали возмущение читателей «Курьер. Среда. Бердск».

Между тем, в Новосибирске, власти тоже опасаются распространения инфекции, в связи с чем отменили первомайское шествие и Монстрацию. Основатель Монстрации Артем Лоскутов раскритиковал идею перевода ее в онлайн-формат и выступил против проведения акции без согласования с властями.

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