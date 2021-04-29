Кусок торчащей из пешеходного перехода арматуры закрыли асфальтом в Чистый четверг-2021 на ул. Ленина в Бердске

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» на въезде в Бердск с федеральной трассы на перекрестке улиц Спортивной и Ленина прямо на пешеходном переходе выбита огромная яма. Машины с поворота проваливаются в нее, старожилы медленно объезжают по обочине. На дне ямы торчит кусок арматуры — засада для колес.
Да и вся улица Ленина - сплошная полоса препятствий.
Сегодня, 29 апреля — праздник. На Чистый четверг дорожные службы города начали ямочный ремонт на улице Ленина. Теперь знаменитой ямы нет. Водитель маршрутке по привычке едет по обочине. Придется привыкать не один день, что яму заделали. - Ну хоть так, - выразил свое отношение к ремонту дороги мужчина, переходящий улицу Ленина по переходу.