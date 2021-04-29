На Алексея Навального завели новое уголовное дело
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На Алексея Навального завели новое уголовное дело

4:44:064/29/2021Фото: Мосгорсуд
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Следователи России инкриминируют ему часть 1 статьи 239 УК РФ - создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Фигурантами уголовного дела также проходят руководители региональных штабов оппозиционного политика Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов.

На Навального завели новое уголовное дело


На оппозиционера и лидера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального возбудили новое уголовное дело. Следователи России инкриминируют ему часть 1 статьи 239 УК РФ - создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Фигурантами уголовного дела также проходят руководители региональных штабов оппозиционного политика Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сегодня Леонид Волков сделал заявление о закрытии сети штабов. Свое решение он аргументировал тем, что сохранение работы штабов Навального в нынешнем виде невозможно, поскольку оно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для работников штабов и тех, кто сотрудничает и помогает им.

Напомним, 27 апреля Мосгорсуд ввел ограничения на деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. До этого прокуратура Москвы приостановила деятельность движения «Штабы Навального». Сообщается, что указанные 3 организации являются экстремистскими, поскольку они осуществляют в России деятельность нежелательных иностранных и международных организаций, а также прикрываются либеральными лозунгами, чтобы сменить политический режим через цветные революции.

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