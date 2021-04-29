Снова растет число заразившихся коронавирусом за сутки на 28 апреля в Новосибирской области

На 29 апреля по данным оперативного штаба в Новосибирской области зарегистрированы 41 030 случаев заражения коронавирусом, из них 2463 - дети. За последние 24 часа эти данные увеличились на 74 человека.
Выздоровевшими считаются 37741 человек, 44 - выписаны за последние сутки. Скончались четыре человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, всего в регионе от инфекции погибло 1750 пациентов.
В инфекционных отделениях больниц в настоящее время находятся 1227 человек, из них 6 — дети. В реанимационных отделениях — 56 пациентов, из них 11 — на ИВЛ. Всего по Новосибирской области сделано 1 512 708 тестов ПЦР.
Как уже писали в "Курьер. Среда. Бердск", в регионе предпринимаются максимальные усилия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вакцинация идет полным ходом, желающие сделать прививку записываются в медицинских учреждениях или на сайте госуслуг.