Минздрав сообщил о трех погибших в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана. Умерла 13-летняя девочка
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Минздрав сообщил о трех погибших в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана. Умерла 13-летняя девочка

8:57:284/30/2021Фото: Мухлиддин Додоев / Facebook
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Число пострадавших составляет 84 человека.

Конфликт разгорелся на границе стран
Конфликт разгорелся на границе стран

Минздрав Киргизии обнародовал данные о жертвах из-за вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Уже точно известно о трех погибших.

- Зарегистрировано три летальных случая: два — в Баткенской областной больнице, один — в Лейлекском районе Баткенской области. Тринадцатилетняя девочка скончалась по дороге в больницу, — говорится в сообщении издания 24.kg.

Отмечается, что на 00.00 число пострадавших составляет 84 человека.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане 29 апреля. Власти Киргизии обвинили таджикскую сторону в нападении на три погранзаставы.

- Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук", — заявили в пограничной службе Киргизии.

После этого отряд спецназа киргизских пограничников напал на таджикскую заставу «Ходжа Аълло». С обеих сторон стягивают танки и БМП, военнослужащих.

Предположительно, конфликт на границе двух стран начался из-за пункта распределения воды. Бишкек и Душанбе обвиняют друг друга в начале обстрелов. Погиб один гражданин Киргизии, 16 человек получили ранения.

По последним данным, на киргизской пограничной заставе, расположенной на границе с Таджикистаном произошел пожар.

Инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

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жертвытаджикистанкиргизияграница
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