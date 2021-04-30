Минздрав сообщил о трех погибших в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана. Умерла 13-летняя девочка

Минздрав Киргизии обнародовал данные о жертвах из-за вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Уже точно известно о трех погибших.
- Зарегистрировано три летальных случая: два — в Баткенской областной больнице, один — в Лейлекском районе Баткенской области. Тринадцатилетняя девочка скончалась по дороге в больницу, — говорится в сообщении издания 24.kg.
Отмечается, что на 00.00 число пострадавших составляет 84 человека.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане 29 апреля. Власти Киргизии обвинили таджикскую сторону в нападении на три погранзаставы.
- Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук", — заявили в пограничной службе Киргизии.
После этого отряд спецназа киргизских пограничников напал на таджикскую заставу «Ходжа Аълло». С обеих сторон стягивают танки и БМП, военнослужащих.
Предположительно, конфликт на границе двух стран начался из-за пункта распределения воды. Бишкек и Душанбе обвиняют друг друга в начале обстрелов. Погиб один гражданин Киргизии, 16 человек получили ранения.
По последним данным, на киргизской пограничной заставе, расположенной на границе с Таджикистаном произошел пожар.
Инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.