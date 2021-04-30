График работы ЦГБ Бердска в майские праздники 2021 по дням с 1 по 10 мая: Поликлиники, ковидная бригада и кабинет вакцинации
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График работы ЦГБ Бердска в майские праздники 2021 по дням с 1 по 10 мая: Поликлиники, ковидная бригада и кабинет вакцинации

1:20:524/30/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявлял, что все больницы региона будут работать в вынужденные каникулы.

Стационар ЦГБ Бердска работает
ЦГБ Бердска продолжит работу в майские каникулы

Руководство ЦГБ Бердска предоставило "Курьер. Среда. Бердск" график работы в майские праздники 2021. Напомним, президент России объявил непрерывными не рабочими днями с 1 по 10 мая включительно. Однако больницы, полиция, МЧС будут продолжать трудится. Кстати, опрос показал, что 50% россиян также выйдут на работу в привычном режиме. Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявлял, что все больницы региона будут работать в вынужденные каникулы. Также будут работать кабинеты вакцинации против коронавируса.

График работы кабинетов вакцинопрофилактики

1. Кабинет вакцинопрофилактики ул. Пушкина, 172

01.05.21 с 9.00 до 15.00

02.05.21 с 9.00 до 15.00

03.05.21 с 8.00 до 20.00

04.05.21 с 8.00 до 20.00

05.05.21 с 8.00 до 20.00

06.05.21 с 8.00 до 20.00

07.05.21 с 8.00 до 20.00

08.05.21 с 9.00 до 15.00

09.05.21 с 9.00 до 15.00

10.05.21 с 8.00 до 20.00

2. Кабинет вакцинопрофилактики Островского, 53. ВПО 1

01.05.21 выходной

02.05.21 выходной

03.05.21 с 9.00 до 15.00

04.05.21 с 8.00 до 20.00

05.05.21 с 8.00 до 20.00

06.05.21 с 8.00 до 20.00

07.05.21 с 8.00 до 20.00

08.05.21 выходной

09.05.21 выходной

10.05.21 с 9.00 до 15.00

3. Кабинет вакцинопрофилактики Боровая, 109. ВПО 2

01.05.21 с 9.00 до 15.00

02.05.21 выходной

03.05.21 выходной

04.05.21 с 8.00 до 20.00

05.05.21 с 8.00 до 20.00

06.05.21 с 8.00 до 20.00

07.05.21 с 8.00 до 20.00

08.05.21 с 9.00 до 15.00

09.05.21 выходной

10.05.21 выходной

Как будут работать поликлиники в майские каникулы 2021
Как будут работать поликлиники в майские каникулы 2021

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