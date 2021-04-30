График работы ЦГБ Бердска в майские праздники 2021 по дням с 1 по 10 мая: Поликлиники, ковидная бригада и кабинет вакцинации

Руководство ЦГБ Бердска предоставило "Курьер. Среда. Бердск" график работы в майские праздники 2021. Напомним, президент России объявил непрерывными не рабочими днями с 1 по 10 мая включительно. Однако больницы, полиция, МЧС будут продолжать трудится. Кстати, опрос показал, что 50% россиян также выйдут на работу в привычном режиме. Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявлял, что все больницы региона будут работать в вынужденные каникулы. Также будут работать кабинеты вакцинации против коронавируса.
График работы кабинетов вакцинопрофилактики
1. Кабинет вакцинопрофилактики ул. Пушкина, 172
01.05.21 с 9.00 до 15.00
02.05.21 с 9.00 до 15.00
03.05.21 с 8.00 до 20.00
04.05.21 с 8.00 до 20.00
05.05.21 с 8.00 до 20.00
06.05.21 с 8.00 до 20.00
07.05.21 с 8.00 до 20.00
08.05.21 с 9.00 до 15.00
09.05.21 с 9.00 до 15.00
10.05.21 с 8.00 до 20.00
2. Кабинет вакцинопрофилактики Островского, 53. ВПО 1
01.05.21 выходной
02.05.21 выходной
03.05.21 с 9.00 до 15.00
04.05.21 с 8.00 до 20.00
05.05.21 с 8.00 до 20.00
06.05.21 с 8.00 до 20.00
07.05.21 с 8.00 до 20.00
08.05.21 выходной
09.05.21 выходной
10.05.21 с 9.00 до 15.00
3. Кабинет вакцинопрофилактики Боровая, 109. ВПО 2
01.05.21 с 9.00 до 15.00
02.05.21 выходной
03.05.21 выходной
04.05.21 с 8.00 до 20.00
05.05.21 с 8.00 до 20.00
06.05.21 с 8.00 до 20.00
07.05.21 с 8.00 до 20.00
08.05.21 с 9.00 до 15.00
09.05.21 выходной
10.05.21 выходной