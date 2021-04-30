Опальный политик Николай Платошкин госпитализирован из зала суда Москвы. Рассказываем, что случилось

Лидер движения «За новый социализм», политический деятель Николай Платошкин был госпитализирован из здания Гагаринского суда Москвы в четверг, 29 апреля. В этот день суд приступил к рассмотрению дела о призывах к совершению массовых беспорядков и распространению ложной информации, в которых обвиняется Платошкин.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель сторонников Николая Платошкина в Новосибирской области Михаил Князев, политику стало плохо вслед за его адвокатом. Их обоих госпитализировали в одну больницу.
- Адвокат Платошкина потерял сознание и его забрали в больницу. У Николая Николаевича на фоне этого поднялось давление и его тоже госпитализировали. Сейчас он проходит обследование, к тому же он после ковида и дополнительного обследования его легких никто не делал. По предварительной информации они оба минимум 5 дней пробудут в больнице, - говорит Князев.
Присутствовавшие в зале суда отмечают, что Николай Платошкин объявил о своей невиновности сразу после того, как суд зачитал обвинительное заключение.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, как сторонники Николая Платошкина разместили баннер в его поддержку на трассе Р-256, однако его сняли по инициативе рекламного агентства. Сторонники политика уверены, что на агентство оказано давление со стороны местных властей, однако в агентстве и муниципальных администрациях Бердска и Искитима факт давления отрицают.
Также сторонники Николая Платошкина попросили указать, что выступивший в прошлом материале «Курьер. Среда. Бердск» в качестве эксперта Федор Разумов ввел в заблуждение журналистов и не имеет отношения к новосибирской ячейке движения «За новый социализм», непосредственно связанной с Платошкиным.
Николай Платошкин - советский и российский дипломат, историк и политолог, общественный и политический деятель. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Автор переводов зарубежных монографий, политический эксперт на телевидении. Лидер движения «За новый социализм». С 4 июня 2020 года находится под домашним арестом по подозрению в подготовке к организации массовых беспорядков. Свою вину он категорически отрицает.