Подробности удивительного спасения лосенка с дрейфующей льдины под Бердском стали известны: Видео и фото спасательной операции

Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда доставили на берег обессиленного лосенка. Он дрейфовал на льдине в Обском море вблизи деревни Сосновки, что под Бердском. Спасательная операция прошла успешно, животное не пострадало, сообщили 1 мая в управлении МЧС по Новосибирской области.
По официальной информации, 29 апреля в 11:00 на пульт оперативного дежурного Бердского ПСО от очевидцев поступил звонок о животном, находящемся в акватории Новосибирского водохранилища. Уже через 10 минут спасатели выдвинулись на место вызова.
На месте установили, что молодое животное попало в ледовый плен в нескольких метрах от берега. Спасатели совместно с охотоведами бердского общества охотников и рыболовов на судне на воздушной подушке, соблюдая все меры предосторожности, с помощью веревок вытащили лося из ледяной воды и доставили его на берег.
В 13:30 спасательная операция была завершена. Как сообщили охотоведы, после своего спасения лосенок находился на берегу около получаса, после чего скрылся в лесу.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по словам очевидцев, лосенок стоял на льду с 28 апреля.
- На воздушной подушке мы вытащили лося на берег. Сначала пытались его вытолкнуть, но он был обессилен. Его матери рядом не было, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" охотовед Андрей Щербина.
Смотрите видео удивительного спасения годовалого лося.