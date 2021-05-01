Подробности удивительного спасения лосенка с дрейфующей льдины под Бердском стали известны: Видео и фото спасательной операции
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Подробности удивительного спасения лосенка с дрейфующей льдины под Бердском стали известны: Видео и фото спасательной операции

10:58:525/1/2021
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Годовалый лось ночь простоял на льду Обского моря, пока к нему на помощь не прибыли бердские спасатели и охотоведы.

Спасатели сняли лося с дрейфующей льдины

Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда доставили на берег обессиленного лосенка. Он дрейфовал на льдине в Обском море вблизи деревни Сосновки, что под Бердском. Спасательная операция прошла успешно, животное не пострадало, сообщили 1 мая в управлении МЧС по Новосибирской области.

По официальной информации, 29 апреля в 11:00 на пульт оперативного дежурного Бердского ПСО от очевидцев поступил звонок о животном, находящемся в акватории Новосибирского водохранилища. Уже через 10 минут спасатели выдвинулись на место вызова.

На месте установили, что молодое животное попало в ледовый плен в нескольких метрах от берега. Спасатели совместно с охотоведами бердского общества охотников и рыболовов на судне на воздушной подушке, соблюдая все меры предосторожности, с помощью веревок вытащили лося из ледяной воды и доставили его на берег.

В 13:30 спасательная операция была завершена. Как сообщили охотоведы, после своего спасения лосенок находился на берегу около получаса, после чего скрылся в лесу.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по словам очевидцев, лосенок стоял на льду с 28 апреля.

- На воздушной подушке мы вытащили лося на берег. Сначала пытались его вытолкнуть, но он был обессилен. Его матери рядом не было, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" охотовед Андрей Щербина.

Смотрите видео удивительного спасения годовалого лося.

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