Дачный сезон-2021 в СНТ «Вега-1» в Бердске стартовал с поломки автобуса 
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Дачный сезон-2021 в СНТ «Вега-1» в Бердске стартовал с поломки автобуса 

3:35:155/1/2021,Анастасия СолодковаФото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Компания «СВ-Автолайн», которая возит бердчан в загородные дачные общества, предоставила резервный транспорт. Пока начались дачные перевозки по трем направлениям — где отремонтировали дороги.

Дачники переживали, что не попадут на на свои участки

Бердские дачники, чьи участки расположены за городом, открыли дачный сезон 1 мая. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дачные перевозки отложили на неделю из-за плохих дорог. И вот наконец появилась возможность у бердчан доехать до дач в СНТ.

Однако утром 1 мая мечтавших уехать на автобусе №721 от площади Горького до общества «Вега-1» ждало разочарование.
- Сегодня с утра пришел долгожданный автобус. И сразу сломался. Не было рейсов на 7 и 8 часов. Он что, один. Обратно как добираться? - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» дачники.

В компании «СВ-Автолайн» подтвердили факт поломки ПАЗа, но сообщили, что оперативно отправили резервный транспорт, и все пассажиры добрались до своих дачных участков.
- Автобусы на консервации были зимой. Поэтому был сегодня момент. Но мы закрыли резервным автобусом два рейса. Перевозки были, правда с небольшим опозданием. Транспорт сейчас работает на линии по графику, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» директор компании-перевозчика Надежда Москвина.

По ее словам, дачникам не стоит беспокоиться о возвращении в город — автобусы работают в нормальном режиме. На случай поломок в автопарке предусмотрен резервный транспорт.

Договор на дачные перевозки у «СВ-Автолайна» с минтрансом Новосибирской области заключен до 11 октября 2021 года. Пока начали возить дачников по трем маршрутам — на «Росинку», «Вегу-1» и «Вегу-4», где привели в порядок дороги.

Остальные направления, которые обслуживает бердский частный перевозчик, остаются без транспортного сообщения, поскольку ездить по ним опасно. Особенно тяжела судьба у дороги на Сосновку, где проезжая часть просто провалилась, сообщал "Курьер. Среда Бердск". Провалился и аукцион по поиску подрядчика на ремонт дороги, которые проводила власть Исктимского района. Поскольку конкурные процедуры начнутся заново, когда восстановят путь на Сосновку, неизвестно.

После "зимней спячки" автобус никак не хотел заводиться

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