Дачный сезон-2021 в СНТ «Вега-1» в Бердске стартовал с поломки автобуса 

Бердские дачники, чьи участки расположены за городом, открыли дачный сезон 1 мая. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дачные перевозки отложили на неделю из-за плохих дорог. И вот наконец появилась возможность у бердчан доехать до дач в СНТ.
Однако утром 1 мая мечтавших уехать на автобусе №721 от площади Горького до общества «Вега-1» ждало разочарование.
- Сегодня с утра пришел долгожданный автобус. И сразу сломался. Не было рейсов на 7 и 8 часов. Он что, один. Обратно как добираться? - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» дачники.
В компании «СВ-Автолайн» подтвердили факт поломки ПАЗа, но сообщили, что оперативно отправили резервный транспорт, и все пассажиры добрались до своих дачных участков.
- Автобусы на консервации были зимой. Поэтому был сегодня момент. Но мы закрыли резервным автобусом два рейса. Перевозки были, правда с небольшим опозданием. Транспорт сейчас работает на линии по графику, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» директор компании-перевозчика Надежда Москвина.
По ее словам, дачникам не стоит беспокоиться о возвращении в город — автобусы работают в нормальном режиме. На случай поломок в автопарке предусмотрен резервный транспорт.
Договор на дачные перевозки у «СВ-Автолайна» с минтрансом Новосибирской области заключен до 11 октября 2021 года. Пока начали возить дачников по трем маршрутам — на «Росинку», «Вегу-1» и «Вегу-4», где привели в порядок дороги.
Остальные направления, которые обслуживает бердский частный перевозчик, остаются без транспортного сообщения, поскольку ездить по ним опасно. Особенно тяжела судьба у дороги на Сосновку, где проезжая часть просто провалилась, сообщал "Курьер. Среда Бердск". Провалился и аукцион по поиску подрядчика на ремонт дороги, которые проводила власть Исктимского района. Поскольку конкурные процедуры начнутся заново, когда восстановят путь на Сосновку, неизвестно.