Пособие 10 000 в августе: Заявление на Госуслугах на детей от 6 до 18 лет - можно ли уже писать 10 мая 2021

Семьи с детьми от 8 до 17 лет трепещут в ожидании. Поводом для волнения тало распоряжение президента России Владимира Путина от 2 мая 2021 года. Напомним, 23 апреля глава государства выступал с посланием Федеральному собранию страны. В этот день анонсировал две новые выплаты для указанной категории россиян.
Предполагается, что с 1 июля 2021 года каждый месяц семьи с детьми от 8 до 17 лет будут получать 50% от прожиточного минимума на ребенка. Но повезло не всем семьям, а лишь тем, чьи дети живут в неполной семье - лишь с мамой или папой. Или те, кто должно получать алименты, но по каким-то причинам их не получают, либо признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов. Сумма будет равна 5 650 рублей в среднем по России. Здесь по общему принципу учтут доходы семьи, чтобы получить выплату, они не должны превышать уровень прожиточного минимума на каждого члена семьи.
Кроме того, после 17 августа 2021 года все российские школьники в возрасте от 8 лет до 18 лет получат единовременно по 10 000 рублей. Под раздачу попали и те, которые пойдут в первый класс в сентябре 2021 года. Для детей инвалидов предусмотрен особый порядок выплаты денег.
Напомним, в 2020 году по 10 000 рублей получили россияне возраста от 3 до 7 лет включительно. Чудо произошло дважды - в июне и июле. Также выплаты произвели на счета тех родителей, в семьях которых растут малыши до 3-х лет. Им платили по 5 000 рублей на протяжении трех месяцев. При этом заявление на выплаты родители подавали удаленно - через личный кабинет портала Госуслуг. По опыту прошлого года можно сказать, что функция на портале Госуслуг "подать заиление на выплату" появлялась спустя пару месяцев после анонсирования пособий главой государства.
На 10 мая 2021 года запись на портале Госуслуг о выплате пособия на детей с 8 до 17 лет или единовременной выплате в размере 10 000 рублей детям такого же возраста - не появилась.