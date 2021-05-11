Тяжкое преступление в СНТ "Бердский перекат": Хозяин дома забил гостя до смерти

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью жителю региона, повлекшего по неосторожности его смерть. Об этом вечером 11 мая сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Как уточнили в ведомстве, следственным отделом по городу Оби возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, вечером 10 мая 2021 года 46-летний потерпевший находился в гостях у знакомых в дачном обществе «Бердский перекат» Новосибирского района. В какой-то момент у 50-летнего хозяина домовладения произошла ссора с гостем. Владелец дома на почве внезапно возникшей неприязни нанес приятелю множественные удары в область головы и туловища. А потом еще и ножом - по ногам.
Свидетели конфликта вызвали скорую помощь. Но потерпевший скончался в больнице от полученных ранений.
Как сообщили в СК, подозреваемый задержан. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебные экспертизы, производятся допросы очевидцев преступления.