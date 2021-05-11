Пользователи WhatsApp после 15 мая могут остаться без переписки

15 мая у WhatsApp начинают работать новые правила использования личных данных.
Теперь личные данные пользователей будут передаваться в материнскую компанию Facebook. С 15 мая начнутся ограничения для тех, кто еще не заключил соглашение с компанией.
Для таких пользователей останутся доступными уведомления и звонки, которые позже также отключатся. Для того, чтобы не потерять связь с теми, кто общается в мессенджере, необходимо принять новые правила.
Если до 15 мая пользователь не смог определиться в необходимости продолжения общения в WhatsApp, аккаунт не будет удаляться и возможность принять правила останется и после установленного компанией срока.
Тех пользователей, кто не подтвердил свое согласие с новыми правилами, будут периодически поступать сообщения с напоминанием и ссылкой для перехода. Если же в течении 120 дней пользователь не примет правила, аккаунт удалят, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Основатель мессенджера Павел Дуров отметил большой приток пользователей после нововведений в WhatsApp. По его словам за три дня в Telegram добавилось не меньше 25 миллионов человек. Теперь в Telegram можно перенести и всю переписку, которая ранее велась в WhatsApp.