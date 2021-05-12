Праздничный намаз на Ураза-Байрам 13 мая: В каких мечетях и в какое время начнется проповедь и богослужение в Москве в 2021 году
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Праздничный намаз на Ураза-Байрам 13 мая: В каких мечетях и в какое время начнется проповедь и богослужение в Москве в 2021 году

2:18:025/12/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации
Сюжет: Обряды мусульман
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13 мая 2021 года состоится Мусульманский праздник Ураза-байрам, в честь торжественного события в Московской Соборной мечети с утра будет идти праздничное богослужение с 7.00 до 08.00. Проповедь покажут на канале «Россия 1» в этот же день, но часом позднее с 09.00 утра.

Религиозная организация мусульман России сообщает о том, что во время празднования Ид иль-Фитра – Ураза-байрама 13 мая, мечети Москвы не станут принимать верующих на праздничную молитву (Ид намаз). Поскольку все богослужения будут проходить в онлайн-формате. В молитве примут все три мечети, с участием сотрудников Духовного управления мусульман Российской Федерации.

Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий, шейх ранее обращался к мусульманам через издание "Коммерсантъ":

Дорогие единоверцы! Сердечно поздравляю всех с наступлением священного Рамадана — светлого месяца безграничной милости и всепрощения Всевышнего Создателя, месяца поста, одного из важнейших столпов нашей благословенной религии. «Предписан нам пост, подобно тому, как он был предписан нашим предшественникам» (Коран 2:183). Мусульмане трепетно готовились и с молитвами вступают с заходом солнца 12 апреля в священные дни месяца Рамадан, месяца поста и духовного очищения.

Для нас пост — это испытание, пройдя через которое мы очищаем свою душу и укрепляем свой разум, это время осмысленного выбора пути в дарованной нам земной жизни. Рамадан — это месяц, ежегодно несущий каждому из нас великую радость духовного очищения и возвышения, месяц, в который было начато ниспослание Священного Корана и началась посланническая деятельность Пророка Мухаммада (да Благословит Его Аллах и Приветствует). Это время больших возможностей разума и многочисленных приобретений духа.

Дорогие единоверцы! Сердечно поздравляю всех с наступлением священного Рамадана — светлого месяца безграничной милости и всепрощения Всевышнего Создателя, месяца поста, одного из важнейших столпов нашей благословенной религии. «Предписан нам пост, подобно тому, как он был предписан нашим предшественникам» (Коран 2:183). Мусульмане трепетно готовились и с молитвами вступают с заходом солнца 12 апреля в священные дни месяца Рамадан, месяца поста и духовного очищения.

Для нас пост — это испытание, пройдя через которое мы очищаем свою душу и укрепляем свой разум, это время осмысленного выбора пути в дарованной нам земной жизни. Рамадан — это месяц, ежегодно несущий каждому из нас великую радость духовного очищения и возвышения, месяц, в который было начато ниспослание Священного Корана и началась посланническая деятельность Пророка Мухаммада (да Благословит Его Аллах и Приветствует). Это время больших возможностей разума и многочисленных приобретений духа.

В течение тридцати дней двухмиллиардная умма от утреннего рассвета до захода солнца будет воздерживаться от еды и питья, но такое воздержание — лишь внешняя сторона соблюдения поста. Главное в Рамадане то, что мы целиком посвящаем себя глубокому познанию Господа Всевышнего и Его Слов — Священного Корана. Для нас, мусульман, пост — это уникальная возможность упрочить в себе такие качества, как терпение и сдержанность, сострадательность и человеколюбие. Это благословенное время роста нашей духовности и упрочения нравственности.

Живя в едином сложном и разнообразном мире, мы, российские мусульмане, помним и соблюдаем столпы своей веры. Самое главное для нас, мусульман,— это сохранить себя на пути истины и веры, на пути, указанном самим Всевышним. Священный Коран гласит: «О люди! Воистину создали Мы вас мужчинами и женщинами и сделали народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Ведь самый благочестивый из вас перед Аллахом тот, кто наиболее богобоязненный» (49:13).

Ниспосланное Творцом учение Единобожия — мировые и традиционные религии — не несут в себе агрессии и зла, они ниспосланы для борьбы со злом, для преодоления пороков, для утверждения в человеке его лучших качеств, воспитанию которых способствует пост месяца Рамадан, исполнение заповедей и предписания Божественного ниспослания. Священный Коран учит всех нас: «О верующие! Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Так вы сможете (стать) сдержанными» (2:183). Сдержанность и терпение должны стать главными целями, которые мы стремимся достигнуть, находясь в посте и молитвах. «Пост и Коран будут заступаться за раба Аллаха в Судный день»,— гласит хадис — высказывание Пророка Мухаммада.

Светлый праздник завершения месяца Равадан Ид аль-Фитр Ураза-Байрам мусульманский мир, по милости Всевышнего, в этом году встретит 13 мая. Молю Всевышнего даровать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и благополучие, милость и благоденствие! Я желаю всем нам снискать Его Благословение и Милость.

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