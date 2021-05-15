Сколько жителей Бердска с белой горячкой увезли в наркологию на длинных майских праздниках, рассказал министр Хальзов
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Сколько жителей Бердска с белой горячкой увезли в наркологию на длинных майских праздниках, рассказал министр Хальзов

1:38:485/15/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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А также стало известно число пациентов Бердской ЦГБ за неделю с диагнозом «острый алкогольный психоз», «психическое расстройство, связанное с употреблением алкоголя» и наркотическое опьянение.

Наркология Бердской ЦГБ никогда не пустует

Сколько реального пьяных доставили в наркологическое отделение ЦГБ Бердска по «скорой» за длинные майские праздники, в минздраве Новосибирской области затруднились ответить. Министр здравоохранения Константин Хальзов в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» 14 мая сообщил, что предоставить такие данные не представляется возможным.

- На этапе оказания скорой медицинской помощи не проводятся лабораторные исследования на наличие алкоголя или наркотических веществ в биологической жидкости пациента, - уточнил Хальзов. - Диагноз «опьянение» может быть поставлен исключительно на основании результатов лабораторных исследований.

Между тем, по официальным данным, в период с 3 по 10 мая бригады скорой медицинской помощи Бердской ЦГБ обслужили 38 пациентов с подозрением на наличие опьянения. 9 из них поместили в стационар (наркологическое отделение горбольницы). Столько же предположительно пьяных берчан с травмами «скорая» доставила в больницу.

За неделю у пациентов, нуждающихся в медицинской помощи в следствие употребления спиртного и наркотиков врачи Бердской горбольницы не диагностировали «острый алкогольный психоз», «алкогольный делирий» или «психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя», отметил Константин Хальзов. Во всяком случае в поле зрения скорой помощи по этому поводу бердчане с 3 по 10 мая 2021 года не попадали.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в начале мая 15-летняя девочка после употребления спиртного пригрозила убить себя и свою семью. С сильной истерикой школьницу доставили в наркологию Бердской ЦГБ. Но после ее госпитализировали в психиатрическую больницу Новосибирска.

справка

Алкогольный делирий или белая горячка — острый металкогольный психоз, протекающий в форме сужения сознания с возникновением комплексного истинного галлюциноза с чувственным бредом и напряжением аффекта с двигательным возбуждением и сохранностью самосознания.

Алкогольный психоз относится к тяжелым последствиям хронического алкоголизма. Развивается в результате нарушений со стороны центральной нервной системы, которая под воздействием систематического употребления спиртного не в состоянии нормально функционировать. Сопровождается выраженными расстройствами психики, встречается только на второй или третьей стадии алкоголизма.

Продолжительные запои отрицательно действуют на психику человека, формируют обман восприятия, который проявляется в виде зрительных, слуховых, тактильных галлюцинаций, а также пространственной дезориентацией. Человек под воздействием подобного психического нарушения не в состоянии здраво мыслить, может быть опасным для самого себя и окружающих.

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алкоголизмнаркологияопьянениебелая горячкамайские праздникипсихические расстройства
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Длинные праздники доводят людей до алкоголизма?

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