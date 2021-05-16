Деньги на очистку реки Оби дал Новосибирской области Мишустин

Российское правительство дополнительно профинансирует очистку рек и озёр. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», сообщили в субботу на сайте кабмина.
На эти цеди будет дополнительно направлено более 138,7 млн рублей. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ будет опубликован позже.
Согласно распоряжения, деньги поступят в Татарстан, Удмуртию, Калининградскую, Московскую, Новосибирскую, Тверскую и Тульскую области.
По федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» к 2024 году планируется очистить крупнейшие реки и озёра, освободить от мусора их берега, создать комфортные условия для проживания граждан и улучшить экологическую обстановку в целом. Мероприятия проекта распространяются в том числе на Байкал, Волгу, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печору, Телецкое, Ладожское и Онежское озёра и впадающие в них водоёмы.
Выступая с отчетом в Госдуме 12 мая Михаил Мишустин подчеркнул, что качество и комфортность жизни во многом зависит от состояния окружающей среды, от того, каким воздухом мы дышим, какую воду пьём. Премьер обратил внимание на ответственность предпринимателей за вред окружающей среде. По его словам, необходимо изменить отношение бизнеса к природе. В этой связи готовится законопроект, который обяжет собственников отвечать за ликвидацию причиненного вреда, в том числе финансово.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, что завалена мусором река Гуменка (Раздельная) в Бердске.