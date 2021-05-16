Расследование о необычных взятках в новосибирском минтрансе вышло на федеральном канале. Смотрите видео
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Расследование о необычных взятках в новосибирском минтрансе вышло на федеральном канале. Смотрите видео

1:25:425/16/2021Фото: Pixabay
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Для получения заказов на строительство дорог подрядчики платили огромные деньги. Способ дачи взятки был необычным.

деньги, наручники
Взяточники задержаны

Дело о коррупции в транспортной сфере Новосибирской области расследуют силовые органы, следователи ищут преступников, замешанных в разделе подрядов на строительство и ремонт дорог. На канале «Россия 24» вышло расследование журналиста Эдуарда Петрова, который углубился в схемы по которым поступают деньги в министерство транспорта Новосибирской области.

По сведениям, которые собрал и проанализировал российский журналист, в центре преступной схемы находится Михаил Чуманов — глава ТУАД (территориальное управление автомобильных дорог). По данным расследования, именно он организовал получение откатов от подрядчиков и помогал без проблем принимать работы любого качества.

После того, как следователями были выяснены схемы движения денег в ТУАД, началось журналистское расследование. По его данным, Чуманов брал взятки за то, что обеспечивал дополнительное финансирование контрактов на ремонт и строительство дорог и за выдачу работ.

По версии следствия, причастными к преступным схемам стал ряд ответственных руководителей, в том числе Самир Асудаллаев (ООО ДОРМОСТ), которые передавал деньги Чуманову. Между организациями был заключен договор на 250 млн рублей.

В фильме идет речь еще о нескольких фигурантах дела о взятках по множеству проектов, один из которых - замминистра транспорта Сергей Ставицкий.

Между Чумановым и Ставицким была своя схема передачи денег для обеспечения протекции и бесперебойного финансирования госзаказов. Замминистра продал свою машину организации Чуманова, а потом арендовал его для поездок. Деньги за аренду возвращались Ставицкому, а за бензин и обслуживание автомобиля он не платил.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вслед за Чумановым арестован замминистра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий. Ему следствие инкриминирует то, что за взятки он оказывал Чуманову и коммерческим компаниям общее покровительство, а также способствовал получению выгодных государственных контрактов. Он останется в СИЗО до 25 августа.

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