Сколько россиян страдает психическими расстройствами, раскрыли в Минздраве

На съезде психиатров России 15 мая озвучили данные о числе россиян, страдающих психическими расстройствами. По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, таких в России официально зарегистрировано около 5,6 млн человек.
"По данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 10% бремени болезней приходится на психиатрические, неврологические, наркологические расстройства, что, конечно, чрезвычайно много и нет оснований полагать, что это бремя будет в ближайшие годы сокращаться. В РФ зарегистрировано около 5,6 млн человек страдающих психическими расстройствами. Это граждане, которым требуется медицинская помощь, которым требуется медицинская и социальная реабилитация", - озвучил Салагай.
По его словам, таким пациентам нужно обеспечить качество и доступность медицинской помощи, а также реабилитации. При этом замминистра акцентировал внимание на возможности им лечиться амбулаторно.
"Сегодня фиксируется тенденция по расширению круга специалистов, оказывающих помощь лицам с психическими расстройствами, акцент на внебольничной помощи, на персонифицированной терапии, в целом, на повышении уровня знаний, применения современных коммуникационных инструментов для укрепления психического здоровья граждан", - процитировали Салагая в пресс-службе Минздрава.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за длинные майские праздники (с 3 по 10 мая) в наркологическое отделение Бердской ЦГБ доставили 38 пациентов с признаками алкогольного опьянения. Белой горячки и других психических расстройств у них не диагностировали, рассказал "Курьер. Среда. Бердск" глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов.