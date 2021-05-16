Миллиардер Дерипаска ответил на слова премьера о жадном бизнесе
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16.05
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Миллиардер Дерипаска ответил на слова премьера о жадном бизнесе

4:33:265/16/2021Фото: Wikimedia Commons
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По его оценке, российский бизнес готов сотрудничать с государством, но для этого необходимо создание определенных условий.

Бизнесмены ждут лучших условий для инвестирования экономики страны

Бизнесмен Олег Дерипаска, являющийся совладельцем En+ и «Русала», дал свой комментарий на слова Михаила Мишустина о жадности предпринимателей. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", премьер-министр на ежегодном отчете правительства перед Государственной думой сказал, что причиной роста цен в стране стала жадность производителей и торговых сетей.

На это Дерипаска ответил: «Про жадный бизнес... Ну, жадный бизнес понял».

Этот комментарий прозвучал на заседании наблюдательного совета института экономики роста им. Столыпина. Также Дерипаска заметил, что российский бизнес готов сотрудничать с государством, но для этого необходимо создание определенных условий. Российские предприниматели ждут, когда инвестирование экономики страны станет более выгодным.

«У страны хороший стартовый курс, минимальный долг, отсутствие серьезных проблем в банках. Те шаги, которые предпринимались в начале кризиса, необходимо направить на создание предпосылок для экономического роста», — указал Дерипаска.

Бизнесмен отметил, что страна находится на верном пути, а в правительстве работают профессионалы, что позволяет бизнесу быть уверенным в завтрашнем дне.
«Наступают новые интересные времена. Экономический рост будет. Важно теперь определиться, какой он будет в этот раз», — добавил он.

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