Новая реорганизация ПФР: Какие функции отдадут Бердску. Вернется ли начальник управления Елена Чуль?

В Бердске упразднили управление Пенсионного фонда. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», это произошло в самом начале 2021 года. Однако стало известно, что в июне ПФР снова ожидает реорганизация и в Бердск частично вернут УПФР — некоторые функции.
Напомним, бердское УПФР прекратило свою деятельность с 1 января текущего года, объединившись с управлением Советского района Новосибирска. Впрочем, бердчан по-прежнему принимают по предварительной записи либо на сайте Пенсионного Фонда, либо по телефону 2-63-95. По информации замначальника бывшего бердского УПФР Татьяны Кусовой, прием ведется на прежнем месте, по адресу: ул. Островского, 66.
Поскольку городское управление ликвидировали, отпала надобность в начальнике. Многие годы бердским УПФР руководила Елена Чуль. Теперь ее прежней должности не существует. Но сама Елена Николаевна, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», продолжает трудится на поприще пенсионного обеспечения.
По словам Кусовой, часть бердского управления Пенсионного фонда ушла в Центр по выплате пенсий:
- Туда перешла «выплатная» информация: выплата, формирование пенсий и другое. С этими функциональными обязанностями Елена Николаевна ушла в Центр по выплате. Он находится в Новосибирске. У них даже нет городских телефонов, так как они не занимаются консультированием — исключительно своей работой.
Отдел назначения пенсий и клиентская служба ушли в Советский район вместе с Татьяной Кусовой. Позвонить туда можно по горячему телефону, чтобы получить разъяснение по любому возникшему вопросу в части оказания гражданам государственных услуг.
Как сообщила Кусова, 1 июня 2021 года будет новая реорганизация Пенсионного фонда.
- Мы снова все вместе войдем в региональное отделение Пенсионного фонда. В Бердске территориально останется только клиентская служба, которая будет работать напрямую с населением, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Юрьевна, отметив, что пока остается открытым вопрос о том, кто будет работать со СМИ. - Возможно, эти функции будут возложены на руководителя клиентской службы.
Кусова подписала согласие заниматься в том числе и этой работой.
Контакты и адреса отделения ПФР по Новосибирской области
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1
Телефон горячей линии: 8-800-600-0720
Дополнительные телефоны:
(383) 210-16-88 — Приемная
(383) 210-02-78 — Факс
Приём граждан:
Ежедневно: с 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 17:00
Пятница: с 9:00 до 12:30 - с 13:00 до 16:00
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Требуют ликвидировать ПФР
Между тем, инициативы о ликвидации Пенсионного фонда как ненужной и дорогостоящей прослойки между государством пенсионерами продолжают поступать. Такую идею высказывал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, депутат Госдумы от Новосибирской области коммунист Вера Ганзя. Оба парламентария считают деятельность ПФР неэффективной и предлагают вернуться к прямым выплатам пенсионерам из федерального бюджета.
Партия пенсионеров публиковала на своем сайте требование ликвидировать Пенсионный фонд России, как бесполезный и приносящий пользу только себе, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
- Пенсионный фонд может не беспокоиться о получении средств на организацию банкета – они исправно поступают из наших карманов и наполняют его бюджет... Депутаты Государственной Думы... обязали работодателей перечислять в Пенсионный фонд сумму, составляющую 22% от начисленной заработной платы. После этого не стоит удивляться появлению во многих регионах страны дворцов и помпезных зданий, в которых не покладая рук трудятся «преобразователи» наших пенсионных отчислений. И даже ежегодные расходы Пенсионного фонда на собственные нужды, превышающие 100 млрд рублей и позволяющие содержать более 100 тыс. сотрудников, не кажутся им такими огромными, поскольку расплачиваться по итоговому счету не придется, - сообщаю авторы обращения.
Ранее лидер «СР» заявлял, что ликвидация ПФР должна стать частью пенсионной реформы. По его словам, Пенсионный фонд «остается клондайком для казнокрадов и черной дырой для бюджета». Так Миронов прокомментировал очередной коррупционный скандал с чиновниками ПФР в октябре 2020 года.
- Фонд эффективен лишь как полигон для коррупционных схем. Во всем остальном это ненужный посредник между бюджетом и пенсионерами, который к тому же крайне плохо выполняет свою работу и очень дорого обходится государству, – высказался парламентарий.
Он напомнил, что расходы на обеспечение функционирования ПФР в 2020 в размере 122,5 млрд рублей превышают дефицит бюджета фонда, который составляет 118,4 млрд рублей. А это значит, что налогоплательщикам приходиться платить дважды – за покрытие дефицита ПФР, и еще больше средств тратить на содержание «этой армады».
- При этом бюджетные миллиарды в ПФР разворовываются, а старикам недоплачивают их и без того нищенские пенсии. Единственный выход из этой абсурдной ситуации: ликвидация фонда и переход к прямым выплатам из бюджета, - призвал политик.
По его словам, сейчас система работает на на нужды общества, а на себя, превращая жизнь пенсионеров в кошмар в том числе запутанной схемой расчетов пенсий и очередями. Как считает Миронов, ликвидация ПФР не самоцель, а часть предлагаемой эсэрами реформы, которая помимо прочего подразумевает снижение пенсионного возраста и справедливый порядок расчета пенсий.
Раньше других о ликвидации ПФР заговорил депутат гордумы от «Единой России» Ярославля Дмитрий Петровский. Правда, одновременно он предложил отменить пенсии, а платить от государства только людям с ограниченными возможностями. При этом Петровский еще в 2017 году он заявил о необходимости продать все имущество ПФР, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».