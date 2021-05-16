Какие зеленые участки у домов в Бердске опрыскают от клеща, стало известно: Список мест
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие зеленые участки у домов в Бердске опрыскают от клеща, стало известно: Список мест

6:33:185/16/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Под обработку попали 12 общественных зон. За распыление пушкой акарицидного вещества дважды и по ночам город заплатит 135 000 рублей.

С помощью пушки опрыскивали старое кладбище Бердска

Стало известно, какие места в Бердске обработают от клеща. Власть провела аукцион по поиску подрядчика на противоклещевую обработку территории города. Торги выиграла Валерия Касливцева. Начальная цена контракта составляла 269 418 рублей. Но победитель аукциона снизил стоимость до 135 000 рублей. По закону, контракт и деньги достаются тому, кто предложит минимальную цену.

Первая обработка осуществляется согласно письменной заявке заказчика. Ко второй обработке исполнитель должен приступить через 30 дней. Как сказано в аукционной документации, «в связи с высокой посещаемостью скверов и парков акарицидная обработка должна производится с 21.00 до 6.00».

Перед началом работ на территории, подлежащей обработке, подрядчик должен устанавливать запрещающие аншлаги и информационные знаки о времени проведения обработок.

Итак, в мае 2021 года обработают от клеща в Бердске следующие публичные места с растительностью:

Ул. Красная Сибирь, 120
Сквер в районе ул. Ленина, 30
В районе школы №12, микрорайон, 39
В районе детсада №21, микрорайон,11 и ул. Красная Сибирь, 120
У ДК «Родина», микрорайон, 50
В районе ул. Лунная, 2
В районе ул. Лунная, 11
В районе ул. Рогачева, 1
В районе детсада №2 микрорайон, 66
Ул. Свердлова, 12, 12А
Сквер у роддома «Мое солнышко»
Лесной участок в районе микрорайона Молодежного.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне 9 мая в городе обработали от клеща парк Победы и бердское кладбище. Делала это компания из Алтайского края ООО "Санитары города".

Акарицидное вещество распыляли пушкой-опрыскивателем, установленной на транспортном средстве. Такой способ считается высокопроизводительным - до 10 га в час. Обработали все: травянистый покров, кустарники, заросли, ветки деревьев до высоты 2 м. Администрация Бердска заплатила подрядчику 136 000 рублей.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
аукционкладбищескверакарицидная обработка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Это эффективный способ против клещей?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКакие зеленые участки у домов в Бердске опрыскают от клеща, стало известно: Список мест
    6:33:18 5/16/2021
    Какие зеленые участки у домов в Бердске опрыскают от клеща, стало известно: Список мест
    Европа разработала правила поведения с Россией: противостоять пропаганде и поддерживать "демократию"
    6:26:23 5/16/2021
    Европа разработала правила поведения с Россией: противостоять пропаганде и поддерживать "демократию"
    Как назвать мальчика в 2021 году?
    6:20:10 5/16/2021
    Как назвать мальчика в 2021 году?
    Доставщика еды Delivery Club на велосипеде сбил на "зебре" Suzuki Aerio в Новосибирске. Смотрите видео
    5:57:09 5/16/2021
    Доставщика еды Delivery Club на велосипеде сбил на "зебре" Suzuki Aerio в Новосибирске. Смотрите видео
    Толпа из 200 человек бросилась заступаться за задержанного жителя Дагестана
    5:27:11 5/16/2021
    Толпа из 200 человек бросилась заступаться за задержанного жителя Дагестана
    Даты магнитных бурь в июне 2021: будет ли их много и какой силы?
    5:20:35 5/16/2021
    Даты магнитных бурь в июне 2021: будет ли их много и какой силы?
    Новый способ ловли нарушителей ПДД на дорогах придумала ГИБДД
    5:08:47 5/16/2021
    Новый способ ловли нарушителей ПДД на дорогах придумала ГИБДД
    Миллиардер Дерипаска ответил на слова премьера о жадном бизнесе
    4:33:26 5/16/2021
    Миллиардер Дерипаска ответил на слова премьера о жадном бизнесе
    Стоит ли бояться огромнейшего астероида 2016 AJ193 летом 2021 года?
    4:20:57 5/16/2021
    Стоит ли бояться огромнейшего астероида 2016 AJ193 летом 2021 года?
    Девушка с брекетами пропала без вести в новосибирском Академгородке
    4:17:18 5/16/2021
    Девушка с брекетами пропала без вести в новосибирском Академгородке