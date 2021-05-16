Какие зеленые участки у домов в Бердске опрыскают от клеща, стало известно: Список мест

Стало известно, какие места в Бердске обработают от клеща. Власть провела аукцион по поиску подрядчика на противоклещевую обработку территории города. Торги выиграла Валерия Касливцева. Начальная цена контракта составляла 269 418 рублей. Но победитель аукциона снизил стоимость до 135 000 рублей. По закону, контракт и деньги достаются тому, кто предложит минимальную цену.
Первая обработка осуществляется согласно письменной заявке заказчика. Ко второй обработке исполнитель должен приступить через 30 дней. Как сказано в аукционной документации, «в связи с высокой посещаемостью скверов и парков акарицидная обработка должна производится с 21.00 до 6.00».
Перед началом работ на территории, подлежащей обработке, подрядчик должен устанавливать запрещающие аншлаги и информационные знаки о времени проведения обработок.
Итак, в мае 2021 года обработают от клеща в Бердске следующие публичные места с растительностью:
Ул. Красная Сибирь, 120
Сквер в районе ул. Ленина, 30
В районе школы №12, микрорайон, 39
В районе детсада №21, микрорайон,11 и ул. Красная Сибирь, 120
У ДК «Родина», микрорайон, 50
В районе ул. Лунная, 2
В районе ул. Лунная, 11
В районе ул. Рогачева, 1
В районе детсада №2 микрорайон, 66
Ул. Свердлова, 12, 12А
Сквер у роддома «Мое солнышко»
Лесной участок в районе микрорайона Молодежного.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне 9 мая в городе обработали от клеща парк Победы и бердское кладбище. Делала это компания из Алтайского края ООО "Санитары города".
Акарицидное вещество распыляли пушкой-опрыскивателем, установленной на транспортном средстве. Такой способ считается высокопроизводительным - до 10 га в час. Обработали все: травянистый покров, кустарники, заросли, ветки деревьев до высоты 2 м. Администрация Бердска заплатила подрядчику 136 000 рублей.