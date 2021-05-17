"Кто-то просто пошутил": Перевозчик в Бердске отрицает отвалившийся руль в маршрутке №13 во время поездки. Подробности инцидента
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"Кто-то просто пошутил": Перевозчик в Бердске отрицает отвалившийся руль в маршрутке №13 во время поездки. Подробности инцидента

3:37:325/17/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Машина не потеряла управления. Водитель высадил всех пассажиров, приехал в гараж, механик устранил неисправность", - сообщила представитель компании "Автолюбитель-12".

маршрутка
ЧП с маршруткой №13 произошло в Бердске

15 мая по сообщению пассажира маршрутки №13, у автомобиля прямо во время движения отвалился руль. Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», очевидец сообщил в редакцию шокирующий факт.

- Неуправляемая маршрутка выкатилась на левый поребрик. Хорошо, не на встречку. В маршрутке было много детей, все места были заняты. Позор владельцу данного корыта, - уточнил свидетель, отметив, что происшествие произошло в субботу около 13 часов.

Маршрут №13 лежит от железнодорожного вокзала в зеленую зону, куда в выходные люди едут отдохнуть на берег. Сегодня, 17 мая, редакция связалась с руководителями компаний, кому принадлежат машины, выполняющие данный маршрут.

Представитель компании «Экспресс-Сервис» сообщила, что маршрутки с данным номером нет в автопарке.
- Все машины у нас проходят проверку, техническое состояние машины проверяют серьезно, - сообщили в компании «Экспресс- Сервис».

Как удалось выяснить, маршрутка, в которой ехал очевидец ЧП с рулем, принадлежит ООО «Автолюбитель-12».
- На руле разболтались болтики на большой сигнальной кнопке, и сама кнопка и отпала. Это произошло в районе остановки 11 квартал. Машина не потеряла управления. Это, наверное, кто-то просто пошутил. Водитель высадил всех пассажиров, приехал в гараж, механик устранил неисправность. Да это даже не неисправность, а так — казус. Никакой руль естественно не отваливался, машина полностью управляемая и исправная, - рассказала представитель компании «Автолюбитель-12».

Она также добавила, что «машин в компании немного, работают все ответственные водители, а механики проверяют автомобили и перед выездом, и вечером по возвращении».

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маршрутканеисправностьруль
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