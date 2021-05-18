"Безумие сплавляться без спасжилета": Найден ли пропавший егерь охотообщества Бердска Сергей Чумак спустя месяц, тайна раскрыта

Месяц остается ненайденным егерь охотообщества Бердска Сергей Чумак.
Напомним, что 15 апреля Сергей Чумак отправился со своими товарищами сплавляться по реке Мильтюш в селе Бурмистрово. Алюминиевая лодка перевернулась в результате сильного течения. Товарищи с последними силами смогли выбраться на берег, но когда начали осматриваться - Сергея не нашли. После инцидента поиски вели бурмистровцы и водолазы, но найденным оказался только сапог.
Как сообщила на 18 мая "Курьер. Среда. Бердск" жительница села Бурмистрово, родственники в шоке от происходящего. Пропавшего до сих пор не могут найти.
- Нет, Сергея Петровича еще не нашли,- сообщила односельчанка Сергея Чумака.
На произошедшее отреагировали многие жители Бердска. Свое мнение они выразили на страницах нашего сайта.
- Сплавляться без спасжилета безумие сейчас, - заявили анонимно.
- А почему вертолёты не поднимают и не ищут? Или что ждут пока сам к берегу не приплывет?- недоуменно выразил свое мнение Аноним.
- Судьбу не переиграешь и не обманешь. Многие до ужаса такие герои? Жилет помог бы 100%,- произнесли безыменно.
"Курьер. Среда. Бердск" продолжает следить за развитием событий.