Из-за детей на самокатах свалился в кювет автобус с пассажирами под Новосибирском
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Из-за детей на самокатах свалился в кювет автобус с пассажирами под Новосибирском

6:35:565/18/2021Фото: Скриншот
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Водитель во избежание наезда изменил траекторию движения, что привело к опрокидыванию. С места происшествия троих пострадавших пассажиров доставили в больницу.

Автобус с пассажирами съехал в кювет

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области во вторник  прокомментировало ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшее 18 мая в Новосибирском районе.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", авария произошла на трассе между поселками Двуречье и Барышево. Автобус съехал в кювет.

- Сегодня в 13:55 водитель 1965 г.р., управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту № 170 (Речной вокзал - п. Кольцово) по неустановленной причине допустил съезд с дороги в кювет по ходу движения транспортного средства. На месте дорожно-транспортного происшествия никто из граждан, находившихся в автобусе, за медицинской помощью не обращался, - рассказали в региональном управлении МВД.

Как позже сообщили в министерстве, инцидент произошел по причине выезда двух подростков на самокатах на полосу, предназначенную для встречного движения. Водитель автобуса во избежание наезда изменил траекторию движения, что привело к опрокидыванию. Обстоятельства случившегося выясняются.

По информации регионального минтранса, с места происшествия троих пострадавших пассажиров доставили в больницу, по приезду в лечебное учреждение один из них от госпитализации отказался (так как чувствует себя удовлетворительно, ушибов нет). Мальчик десяти лет находится в больнице с ушибом колена, женщина – с ушибом головы.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что в момент совершении ДТП водитель автобуса был трезвым.

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кюветушибДТПводитель автобуса
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