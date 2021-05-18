Через неделю после казанской бойни проверяют безопасность в школах Бердска: Вход свободный?

В образовательных учреждениях Бердска прошли очередные проверки, сообщили во вторник в пресс-центре мэрии.
Замглавы администрации Жанна Шурова и руководитель управление образования Михаил Каркавин 18 мая проверили систему безопасности городских школ и детских садов. ⠀
Чиновники оценили комплексную работоспособность систем безопасности школ и детсадов: наличие тревожных кнопок, системы контроля доступа и видеонаблюдения, правильность действий персонала во внештатных ситуациях.
"Не допустить посторонних в здание и на территорию школы, проследить за тем, чтобы входящие не проносили опасные предметы - первоочередная задача. Если пришли родители, то необходимо проверить их документы, уточнить, к кому пришел посетитель, связаться с учителем. Встреча может пройти только в холле, перед постом охраны, по зданию школы посторонним ходить нельзя", - заявили охранники и дежурные учителя во время рейда.⠀
Замечаний к навыкам персонала бердских школ, отвечающих за безопасность и охрану, на этот раз не было. Но проверяющие дали рекомендации для более оперативной работы.
В следующий раз комиссия проверит, как организована системы безопасности на территориях образовательных учреждений, а также документацию и готовности педагогов к нештатным ситуациям.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", проверки бердских школ начались после трагедии в казанской гимназии. 11 мая 19-летний студент пришел с ружьем и расстрелял находившихся в школе. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, 23 человека пострадали. Казанского стрелка арестовали, возбуждено уголовное дело по факту массового убийства.
18 мая исполнилась неделя со дня казанской бойни.