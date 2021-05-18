Через неделю после казанской бойни проверяют безопасность в школах Бердска: Вход свободный?
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Через неделю после казанской бойни проверяют безопасность в школах Бердска: Вход свободный?

8:45:495/18/2021Фото: berdsk.nso.ru
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Посторонние в школу не пройдут, заверил персонал, отвечающий за охрану и безопасность. В следующий раз проверят территории учебных заведений и умение учителей действовать в нештатной ситуации.

Школьные вахтеры не теряют бдительность

В образовательных учреждениях Бердска прошли очередные проверки, сообщили во вторник в пресс-центре мэрии.

Замглавы администрации Жанна Шурова и руководитель управление образования Михаил Каркавин 18 мая проверили систему безопасности городских школ и детских садов. ⠀

Чиновники оценили комплексную работоспособность систем безопасности школ и детсадов: наличие тревожных кнопок, системы контроля доступа и видеонаблюдения, правильность действий персонала во внештатных ситуациях.

"Не допустить посторонних в здание и на территорию школы, проследить за тем, чтобы входящие не проносили опасные предметы - первоочередная задача. Если пришли родители, то необходимо проверить их документы, уточнить, к кому пришел посетитель, связаться с учителем. Встреча может пройти только в холле, перед постом охраны, по зданию школы посторонним ходить нельзя", - заявили охранники и дежурные учителя во время рейда.⠀

Замечаний к навыкам персонала бердских школ, отвечающих за безопасность и охрану, на этот раз не было.  Но проверяющие дали рекомендации для более оперативной работы.

В следующий раз комиссия проверит, как организована системы безопасности на территориях образовательных учреждений, а также документацию и готовности педагогов к нештатным ситуациям.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", проверки бердских школ начались после трагедии в казанской гимназии. 11 мая 19-летний студент пришел с ружьем и расстрелял находившихся в школе. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, 23 человека пострадали. Казанского стрелка арестовали, возбуждено уголовное дело по факту массового убийства.

18 мая исполнилась неделя со дня казанской бойни.

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