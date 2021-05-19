Новым директором лицея №7 Бердска стал директор школы из Искитима

Лицей №7 остался без руководителя в декабре 2020 года. У Татьяны Смирновой закончился контракт, истек срок трудового договора. С тех пор обязанности директора в лицее исполняет заместитель руководителя Наталья Осинцева. Сегодня, 19 мая, состоялся конкурс по выбору нового директора лицея. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" спикер горсовета Бердска Владимир Голубев, который принимал участие в конкурсе, на должность директора лицея №7 назначен "мужчина из Искитима".
- Он выше других дна две головы. Решение остается за главой, - добавил народный избранник.
По данным "Курьер. Среда. Бердск", назначенцем мог стать директор школы №1 Сергей Пилипушка. Как сообщили в управлении образования Искитима, в данный момент Сергей Владимирович находится в отпуске. Позднее "Курьер. Среда. Бердск" в школе №1 Искитима подтвердили, что Пилипушка принимал участие в конкурсе.
Татьяна Смирнова руководила лицеем 8 лет. Как уже писал "Курьер. Среда. Бердск", администрация Бердска уже дважды объявляла конкурс на замещение вакантной должности директора лицея. Но не оказалось желающих сесть в кресло руководителя школы. По окончании второго конкурса на замещение вакантной должности коллектив лицея №7 написал ходатайство: педагоги обратились к мэру Бердска Евгению Шестернину, вице-мэру Жанне Шуровой и начальнику городского управления образования Михаилу Каркавину. Они просили отдать предпочтение Татьяне Смирновой. Под обращением к чиновникам поставили подписи 79 учителей.
Как прокомментировали на условиях анонимности педагоги лицея №7 ответ администрации города, они «просили учесть мнение коллектива при выборе на должность из кандидатов, а в ответ получили, словно просили разрешение принять участие в конкурсе Смирновой».