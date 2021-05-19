Полиция требует от власти Бердска отловить большую собаку, искусавшую четырех детей во дворе дома

В среду в "Курьер. Среда. Бердск" поступило очередное сообщение о нападении бродячих собак на детей.
Тревожная ситуация складывается в Бердске с бродячими собаками. Животных очень много, они собираются стаями, и уже стали реальной серьезной опасностью в городе.
Жалостливые горожане прикармливают бесхозных псов, которые селятся вблизи жилых домов, на строительных площадках, на проходных предприятий.
Сегодня, 19 мая, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Юлия, мама 11-летнего мальчика, которого во дворе дома на детской площадке 14 мая покусала большая черная собака. Как узнала Юлия, эта собака покусала еще как минимум трех детей.
- Эта собака ничья, она живет, вероятно, на стройплощадке около детской площадки возле дома №55А по улице К. Маркса. Ее кто-то подкармливает, жильцы дома, может быть, - рассказала Юлия.
Выяснилось, что 7 мая эта собака покусала во дворе этого же дома другого мальчика, Даниила. Его родители обратились с заявлением в полицию. Написала заявление в отдел МВД и Юлия.
- Мы обратились в больницу. Рваная рана правого бедра и 7 уколов каждые три дня — вот такие диагноз и лечение. Но самое страшное - с нами к врачу на укол пришли ещё двое детей — девочка-подросток лет 15-ти и 6-летний мальчик. И их, оказывается, покусала та же самая черная большая собака в этом районе. Теперь мы все боимся. В любой момент собака может напасть на ребенка. Позвонила я в полицию, но там только выслушали, а вылавливать собаку никто не собирается, - рассказала пострадавшего мальчика.
Ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» прокомментировали в среду в пресс-службе главка МВД по Новосибирской области :
- В полицию города Бердска поступили заявления от граждан по трем фактам. Три факта были зафиксированы по покусам собакой в районе дома №55А по улице К. Маркса. По всем этим фактам заявления были приняты в установленном порядке, проведена проверка. Информация была направлена участковым уполномоченным и в адрес администрации города Бердска для принятия решения по отлову данной собаки.