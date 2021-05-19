Путин пристыдил чиновников: Они назвали правила возврата 50% стоимости путевки в летний лагерь. Разъяснения

Путин пристыдил чиновников за неисполненное поручение по детскому кешбэку. Это произошло 19 мая на совещании с членами правительства по исполнению поручений, озвученных президентом в послании Федеральному собранию.
"Первое – начинается сезон летних отпусков. Многие семьи выбирают или уже определили, куда поедут отдыхать, в какой летний лагерь отправят своих детей. Конечно, один из ключевых вопросов здесь – это стоимость отдыха. Повторю, людям важно понимать, какую поддержку здесь окажет государство", - начал совещание глава государства.
Он напомнил, что в послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки. Путин отметил, что она должна действовать в летние каникулы.
"А для ребят, которые отправляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путёвки. Хотел бы здесь поподробнее с вами поговорить, потому что есть, вижу, уже проблемы. Подчеркну, все решения на этот счёт уже должны быть приняты. И прошу сегодня доложить, как реализовано это поручение", - высказался Владимир Путин.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сказал, что программа детского туристического кешбэка начнет действовать с 25 мая. Воспользоваться им можно будет до 15 сентября. Программа дает возможность родителям вернуть половину стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.
Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить отдых ребенка картой «Мир». На нее в течение пяти дней придет возврат части денег. Также места для отдыха необходимо выбирать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия). Они должны быть включены в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.
Глава правительства Михаил Мишустин сообщил президенту, что возврат денег на летний отдых детей "нужно запустить до начала сезона каникул, отпусков, чтобы люди успели воспользоваться новыми возможностями".
"На заседании правительства в минувший четверг мы направили 5 миллиардов рублей, чтобы родители смогли вернуть половину стоимости путевки для ребенка в летний лагерь", - отметил Мишустин, обозначив проблемы.
"Мера предусматривает, примерно расчет для 357 тысяч детей, компенсацию половины путевок. Это мера новая, не такая отработанная, конечно, как был «туристический кэшбэк», разворачивается сейчас практически с колес. Мы прекрасно понимаем, что родители очень ждут старта этой программы. И у лагерей впервые такой опыт взаимодействия... Здесь очень важно, что мы готовы запуститься уже эту меру 25 мая. То есть мы успеваем до каникул ее запустить. Те, кто купил уже путевку, могут воспользоваться новой программой и купить путевку, например, на другую смену, здесь ограничений нет. Реализация этой программы, как я сказал, 25 мая уже будет запущена. Около тысячи лагерей: 500, мы видим, уже напрямую подключились к системе, а 500 примерно через агрегаторы, через партнёров уже подключились и будут готовы по этой программе уже принять детей", - высказался Мишустин.
Последние слова кране не понравились президенту. Он заявил, что следует действовать расторопнее и не заставлять родителей сдавать путевки в лагерь на первую смену. Да и сами лагеря уже готовятся, вкладывают силы и ресурсы в подготовку к летнему отдыху.
Как сообщал "Курьер. Среда Бердск", на совещании также рассмотрели тему новых выплат на детей, инициированных Путиным.