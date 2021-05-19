Лидера "За новый социализм" Николая Платошкина приговорили к пяти годам условно за фейки и призывы к массовым беспорядкам

Политолог и лидер партии "За новый социализм" Николай Платошкин признан виновным в пособничестве к привлечению граждан к участию в массовых беспорядках и распространении сведений - фейков, которые угрожают жизни людей.
Гагаринский суд Москвы 19 мая постановил дать политологу и коммунисту пять лет лишения свободы условно, а также выплатить штраф в сумме 700 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в силу, к Платошкину применена подписка о невыезде. Стало известно, что обвинение просила для политолога 6 лет колонии строго режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Сам осужденный заявил, что будет обжаловать приговор.
По версии следствия, Николай Платошкин сознательно склонял людей к массовым беспорядкам и распространял видео, в котором содержалась ложная информация "о сложившейся в стране политической и экономической ситуации и неэффективности действий органов власти и местного самоуправления по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией".
Политолог находился под следствием с июня 2020 года. Все это время он просидел под домашним арестом. Вину осужденный не признал. По версии защиты, Платошкин призывал к участию в разрешенных митингах.
54-летний Николай Платошкин является российским политологом, заведует кафедрой международных отношений и дипломатии гуманитарного университета Москвы. В выборах Думы Хабаровского края в 2019 году принимал участие от КПРФ и набрал почти 25% голосов избирателей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", довольно активное отделение движения "За новый социализм" работает в Бердске. Недавно был скандал по поводу баннера на трассе Р-256 в Бердске и изображением Платошкина.