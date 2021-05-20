Как обеспыливают дороги Бердска: Горожане сняли видео и заявили, что никогда не жили в такой грязи
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Как обеспыливают дороги Бердска: Горожане сняли видео и заявили, что никогда не жили в такой грязи

2:29:165/20/2021,Маргарита МартыноваФото: Анны Корниец
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"Просто ужас, что творится возле магазинов "Сантимо", "Монетка" и других на улице Первомайской. А возле пешеходного перехода от "Монетки" просто грязью собранной обложили столб от знака, скоро эта гора грязи и знак закроет. Просто вообще никто ничего не подметает, и не убирает", - пишут читатели "Курьер. Среда. Бердск".

Проводится обеспылевание дорог города силами машины "Магистраль"

Дороги Бердска в пыли. На перекрестке центральных улиц Ленина и Горького при даже небольшом порыве ветра в воздух поднимается пылевое облако из песка и цемента. Как писал «Курьер. Среда. Бердск», директор управления ЖКХ Максим Совбанов 18 мая ответил на некоторые вопросы о благоустройстве Бердска. В их числе был поднят вопрос о мытье дорог.

- Когда ЦМУ будет обеспыливать и мыть городские дороги? Существует ли график этой работы?
- Обеспыливание уличной дорожной сети производится с мая. Работает "Пума", работает "Магистраль", выходят на линию ежедневно. Собирают пыль, так же бригады собирают грунтовый нанос вдоль прилодковой части улиц. То есть работа ведётся ежедневно, — прокомментировал Максим Совбанов 18 мая.

Сегодня, 20 мая, в комментариях жители Бердска обратились к директору УЖКХ Максиму Совбанову с рядом вопросов и предложений. Бердчане пишут:
- Обеспылевание - это смести пыль с центральной части дороги к обочине? Тут на днях шёл по тротуару по ул. Ленина. По следам от трактора видно, что недавно подмели. Но почему вся грязь, пыль сметена к поребрикам?

- Что значит обеспыливание дорог и как собирают пыль с дорог? Как происходит этот процесс, остаётся загадкой! Потому что в обед едешь по улицам Бердска и пылища за машинами столбом стоит, когда сухая погода! А когда дожди идут, так самое то заниматься обеспыливанием улиц.

- Обеспылевание - это смести пыль с центральной части дороги к обочине? Просто ужас что твориться возле магазинов "Сантимо", "Монетка" и других на улице Первомайской. А возле пешеходного перехода от "Монетки" просто грязью собранной обложили столб от знака, скоро эта гора грязи и знак закроет. Просто вообще никто ничего не подметает, и не убирает. А возле БТЦ и магазинов напротив дворники все сметают на парковки. Такой грязи в Бердске еще никогда не было. Нет ни одной улицы, где бы возле поребриков был убран мусор и на территориях, принадлежащих магазинам. Просто позор, не город, а яма с грязью и пылью.

- Живем на таком огромном водохранилище и город задыхается в пыли. Стыдно должно быть городским властям. Нужно не обеспыливать, а мыть, и очень хорошо. Такой грязи в городе еще не было.

А бердчанка прислала фотографию машины «Магистраль» в процессе работы и сняла минифильм, как происходит обеспылевание города.
- Это называется обеспыливание ? Вот вам ваша «Магистраль». И чистит она в то время, когда парковки уже заняты, поэтому пыль как была на парковках и вдоль дорог, так и остаётся. На улице Ленина около МСЧ «Вега» все грязное и чистят в 9 утра, - написала Анна. смотрите видео.

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уборкапыльгород в пыли
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Как убрать пыль с улиц города?

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