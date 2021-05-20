Законны ли "крысиные" бега в Бердске с поиском бутылок с 1000 рублей, ответила полиция
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Законны ли "крысиные" бега в Бердске с поиском бутылок с 1000 рублей, ответила полиция

3:28:155/20/2021,Дмитрий БороздинФото: предоставлено Андреем Бурмакиным
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Организатор конкурса также объявил о переносе розыгрыша автомобиля.

На сегодняшний день найдено больше 300 бутылок с деньгами

Управление МВД по Новосибирской области ответило на запрос «Курьер. Среда. Бердск» касательно городского квеста на территории Новосибирска, организованного местным жителем Андреем Бурмакиным.

Напомним, суть игры в том, чтобы искать спрятанные в городе бутылки с денежным призом внутри. Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» сам Андрей Бурмакин, всего в Новосибирске и Бердске спрятано 1000 бутылок, в каждой из которых по 1000 рублей.

Мнение горожан касательно игры разделилось. Пока одни принялись искать бутылки с призами, другие сочли затею мошеннической и принялись искать в действиях организатора выгоду, сравнивая происходящее с сюжетом фильма «Крысиные бега», в котором богачи делали ставки на людей, бегущих наперегонки за наградой. «Курьер. Среда. Бердск» обратился в пресс-службу региональной полиции с просьбой дать правовую оценку этому квесту.

- В связи с отсутствием в обращении конкретных установочных данных лиц, организующих проведение игр на территории Бердска, осуществить проверку наличия зарегистрированных заявлений и материалов проверок по указанной категории преступлений, а также дать правовую оценку перечисленным мероприятиям не представляется возможным, - ответили в ведомстве.

Между тем, организатор квеста Андрей Бурмакин объявил о переносе розыгрыша автомобиля ВАЗ-2113 с 19 мая на более поздний срок. По его словам, это сделано по многочисленным просьбам участников игры, а также из-за его собственной занятости.

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