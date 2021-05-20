Гулять с собаками по-европейски смогут жители Бердска через две недели. Где, рассказываем
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Гулять с собаками по-европейски смогут жители Бердска через две недели. Где, рассказываем

4:35:595/20/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
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Горожане вновь подняли вопрос ограничений для владельцев домашних любимцев и «алиментов» для собак.

Собака требует ответственного отношения, считают жители Бердска

В Бердске заканчиваются работы по строительству специализированной площадки для выгула собак, расположенной в Северном микрорайоне. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал инициатор проекта Сергей Рассказов.

- Работы на площадке ведутся, думаю что до конца мая мы ее сделаем. В эту субботу уже выйдем на «финишную прямую», запустим финальный цикл работ, - сказал Сергей журналисту в четверг, 20 мая.

Напомним, проект строительства площадки для выгула собак победил на конкурсе стартапов, который проводил Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». Тем не менее общественники говорят, что пришлось вложить и немало собственных средств.

В свою очередь, жители Бердска вновь подняли вопрос ответственности хозяев за своих питомцев. В местном «Подслушано» появился пост, автор которого задается вопросом, ужесточат ли в ближайшие годы российское законодательство в этом отношении.

- Думаю ближайшие 5 лет шавкам всем паспорта выдадут и налог введут. И это правильно, и виноваты в этом сами владельцы. Не убирают, намордники не нацепляют и бросают наигравшись. В конечном итоге будет нечто вроде алиментов. Забрали у тебя пса за то что он гадит на газоне, а ты его должен денежкой бодрить, чтобы его не обижали в приюте или в приемной семье, - пишет автор.

В ответ пользователь Полина Акулова сравнила собак с безответственными людьми, распивающими алкоголь на улице, и заметила, что грязи от последних бывает и побольше. Также она напомнила, что собаки, в отличие от людей, не понимают что в каких-то местах на улице нельзя справлять нужду и отвечать за такое должен человек.

Николай Сергеев поддержал сравнение и даже заявил, что собаки свободнее людей. Ведь люди и так ходят в «намордниках» (масках) и получают пропуска (сертификаты о вакцинации). А также поддержал тезис, что грязи от них бывает побольше, чем от собак.

- Я эту идею уже как 5 лет озвучиваю. Дабы избавиться от кучи бездомных и приютам обеспечить, финансирование нужно в рамки поставить хозяев животных. Паспорт, учет, штрафы, обязательное чипирование. Если найдут бездомную, то по чипу найдут хозяина и штраф, этак, тысяч в 50. Кто не готов содержать псину или кошака - не бери, а то у вас ответственности ноль. Это как вот я например могу бутылку или фантик донести до урны а некоторые не могут. Нужно приучать к ответственности рублем, по-другому они не понимают, - написал Дмитрий Павлов.

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