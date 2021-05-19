Скончалась сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" актриса Татьяна Проценко

Сыгравшая Мальвину в знаменитой советской картине "Приключение Буратино" актриса Татьяна Проценко умерла в 53 лет.
«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — цитирует РБК ее мужа, актер и журналиста Алексея Войтюка.
О дате и месте похорон пока не сообщается.
Как рассказывала актриса, ассистент режиссера «Буратино» познакомился с ней в поезде и предложил пройти пробы на роль Мальвины. И ее утвердили. Фильм «Приключения Буратино» вышел на экраны в 1976 году. И стал очень популярным.
Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у актрисы обнаружили рак.
Никто из сыгравших в фильме детей не сделал карьеру в кино. Сыгравший Пьеро Роман Столкарц стал врачом и уехал в Израиль, исполнитель роли Артемона Томас Аугустинас эмигрировал в Канаду, стал бизнесменом, сыгравший Буратино Дмитрий Иосифов стал режиссером.