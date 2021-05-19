Скончалась сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" актриса Татьяна Проценко
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Скончалась сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" актриса Татьяна Проценко

8:11:565/19/2021
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Она умерла на 54-м году жизни. Актриса почти три года боролась с раком.

Татьяна Проценка скончалась от рака

Сыгравшая Мальвину в знаменитой советской картине "Приключение Буратино" актриса Татьяна Проценко умерла в 53 лет.

«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — цитирует РБК ее мужа, актер и журналиста Алексея Войтюка.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Как рассказывала актриса, ассистент режиссера «Буратино» познакомился с ней в поезде и предложил пройти пробы на роль Мальвины. И ее утвердили. Фильм «Приключения Буратино» вышел на экраны в 1976 году. И стал очень популярным.

Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у актрисы обнаружили рак.

Никто из сыгравших в фильме детей не сделал карьеру в кино. Сыгравший Пьеро Роман Столкарц стал врачом и уехал в Израиль, исполнитель роли Артемона Томас Аугустинас эмигрировал в Канаду, стал бизнесменом, сыгравший Буратино Дмитрий Иосифов стал режиссером.

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