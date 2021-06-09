«Я что-то поднимаю - меня как током бьет»: Ассенизатору сняли швы с искусанных рук ротвейлером в поселке Бердска

После нападения ротвейлера на улице Черемушной в селе Кировском, на руках у Дмитрия Смагина остались глубокие раны, накладывали швы. Напомним, ассенизатор приехал делать откачку, когда на него выскочила из дома огромная собака, как говорит хозяйка, чтобы понюхать. Ассенизатор убегал от собаки, тем самым лишь раззадоривая ее, в результате вся рабочая машина, на которой Дмитрий Смагин уехал в больницу, была в крови.
Сегодня, 9 июня Дмитрий Смагин рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск», как проходит заживление ран. Сегодня мужчине сняли швы, но все еще остаются уколы от бешенства. Их ассенизатору поставят еще 4. Хозяйка собаки, по словам пострадавшего, не отдала кровь собаки на анализ, чтобы выяснить, не больна ли она, поэтому весь курс уколов молодому человеку необходимо проставить.
- Я как поднимаю что-то, меня как током бьет. Очень сильная боль в безымянном пальце и мизинце, потому что задеты нервные окончания. Немножко что-то по дому могу делать, но с болью, - рассказывает Дмитрий.
Больничный молодому человеку выписали до 21 числа - после этого он планирует вернуться к работе, если, конечно, врач подтвердит, что все зажило. Пока что травматолог в Бердске находится в отпуске, значит, не отслеживает такие раны, поэтому больничный мужчины может затянуться на неопределенный срок.
В полиции заявление все еще рассматривают: никаких действий ни к ассенизатору, ни к хозяйке собаки, Натальи Бубеновой, предпринято не было.