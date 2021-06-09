Мэр Евгений Шестернин отверг активистку Наталью Слесареву: В приюте "Надежда" Бердска новый директор - Татьяна Гадючка

Бердский приют для бездомных животных «Надежда» постоянно окутан какой-то тайной. О нем все вроде знают, но никто не видел. Вроде сегодня есть один директор, но завтра уже говорят о другом. Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», заявление о намерении занять должность директора приюта в администрацию Бердска подавала в пятницу 4 июня Наталья Слесарева. Но в понедельник, 7 июня, ей позвонили и сказали, что директор приюта уже назначен.
- Я узнала, что это вроде бы Гадючка Татьяна Евгеньевна. Мою кандидатуру не стали рассматривать, видимо я не нужна,- рассказала о своих предположениях Наталья.
Факт назначения нового директора приюта подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 8 июня, вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
- Татьяна Евгеньевна назначена директором приюта «Надежда», работает два дня,- ответил Владимир Николаевич.
Найти номер телефона приюта и связаться с Татьяной Гадючкой пока не удалось, телефона в приюте «Надежда» нет.