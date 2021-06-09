Пропавшая в сочном красно-белом костюме Галина Никитенко из Бердска нашлась
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Пропавшая в сочном красно-белом костюме Галина Никитенко из Бердска нашлась

3:49:486/9/2021Фото: Лиза Алерт
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Добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили, что женщина жива и здорова.

Женщина нашлась спустя два дня после пропажи

Сегодня, 9 июня, стало известно, что в Бердске нашли пропавшую 62-летнюю Галину Никитенко. Об этом сообщил добровольческий отряд Лиза Алерт. Также волонтеры поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках, делал репост ориентировки и распространял информацию в сети интернет.

Напомним, 7 июня в Бердске вновь пропал человек. На этот раз ушла из дома и не вернулась 62-летняя Никитенко (Мясникова) Галина Николаевна. Об этом в полицию сообщили ее близкие. К поискам также подключились волонтеры «Лиза Алерт». Она была одета в красно-бело-синий летний брючный костюм, на лице могут быть солнцезащитные очки. С собой у пропавшей женщины большой пакет с вещами.

Также родные сообщали, что рост женщины примерно 164 сантиметра, волосы русые, глаза серые. Пропавшая плотного телосложения.

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