Пропавшая в сочном красно-белом костюме Галина Никитенко из Бердска нашлась

Сегодня, 9 июня, стало известно, что в Бердске нашли пропавшую 62-летнюю Галину Никитенко. Об этом сообщил добровольческий отряд Лиза Алерт. Также волонтеры поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках, делал репост ориентировки и распространял информацию в сети интернет.
Напомним, 7 июня в Бердске вновь пропал человек. На этот раз ушла из дома и не вернулась 62-летняя Никитенко (Мясникова) Галина Николаевна. Об этом в полицию сообщили ее близкие. К поискам также подключились волонтеры «Лиза Алерт». Она была одета в красно-бело-синий летний брючный костюм, на лице могут быть солнцезащитные очки. С собой у пропавшей женщины большой пакет с вещами.
Также родные сообщали, что рост женщины примерно 164 сантиметра, волосы русые, глаза серые. Пропавшая плотного телосложения.