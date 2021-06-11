Как хакер вынес 6 млн рублей: Новые подробности взлома банкомата Сбербанка в Бердске в ТЦ "Европа"
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Как хакер вынес 6 млн рублей: Новые подробности взлома банкомата Сбербанка в Бердске в ТЦ "Европа"

12:54:306/11/2021,Алина БуроваФото: pexels.com
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Сбербанк после случившегося усилил меры безопасности. Неизвестный открыл банкомат штатным ключом и каким-то образом внес изменения в программы.

Неизвестный украл деньги у банка

Усилит меры безопасности Сбербанк после похищения 6 млн рублей в банкомате Бердска.

Напомним, что кража средств произошла 28 марта в ТЦ "Европа". Неизвестный открыл банкомат штатным ключом и каким-то образом внес изменения в программы. По некоторым данным, размер кражи составляет шесть миллионов рублей.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе Сбербанка сегодня, 11 июня, в день произошедшего инцидента, банк тут же обратился в правоохранительные органы Бердска с заявлением по факту несанкционированного проникновения в УС.

- Банк оказывает правоохранительным органам всестороннее содействие. За более подробным комментарием по ходу расследования уголовного дела рекомендуем обратиться в следственные органы,- заявили в Сбербанке.

В ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что по факту похищения денежных средств возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

- Проводится полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к преступлению,- отметили в пресс-службе 11 июня.

Напомним, что аналогичная миллионная кража бердского банка произошла и в 2014 году. Тогда преступники пустили газ в тамбур с банкоматами, устроили взрыв и похитили больше миллиона рублей.

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