Когда парк Бердска обнесут двухметровым черно-матовым забором: Смотрите июньское видео

Продолжается сооружение забора в центральном парке Бердска. Опоры для крепления звеньев забора установлены до спортивной площадки. По словам директора ООО "РСУ "Сибирь" Артема Новикова, работа продолжается по плану, никаких проблем нет.
Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал о реконструкции в парке Бердска, которая кроме посадки деревьев и установки лавочек, включает установку детского игрового городка и забора вокруг парка.
Ожидается по проекту, что забор высотой 2 метра будет ограждать территорию парка по периметру и иметь порядка 6 ворот и 12 калиток. Доступ в городской парк будет открыт круглосуточно.