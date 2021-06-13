Новые подробности ЧП со сгоревшим авто в Бердске: Огонь уничтожил Renault Logan на придомовой парковке

По официальным данным главка МЧС по Новосибирской области, в результата пожара в автомобиле в Бердске огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Ликвидировали пожар в 12:27 - за 11 минут. Выезжали на происшествие две пожарные машины и 8 человек личного состава.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", возгорание произошло в субботу в полдень в центре города - на перекрестке улиц Первомайской и Островского. Полыхала открытым огнем белая иномарка, припаркованная у дома №64 на ул. Островского. Дым распространился на соседний оживленный перекресток.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск", начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков, дым из-под капота заметили проезжавшие мимо автомобилисты.
- Подъехали к дому, почувствовали запах дыма, увидели дым из-под капота, попытались сами тушить, но не справились. Тогда вызвали пожарных. По итогу выгорел моторный отсек и панель приборов автомобиля. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Пострадавших нет. Ущерб и причина пожара еще устанавливаются, - прокомментировал Степоненков.
Пожарные приехали через 10 минут после тревожного сообщения. Они поливали горящую машину - огонь удалось потушить. Но дым продолжал идти. Поэтому огнеборцы выломали капот и пролили его из пожарного рукава из спецмашины, предварительно отключив аккумулятор.
На месте происшествия прибыли полицейские, которые перекрыли внутриквартальный проезд и следили за дорожной обстановкой на перекрестке.
Как стало известно, выгорел Renault Logan, принадлежащий сотруднику бердской компании «Нотис».