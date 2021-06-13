Новое заявление о выплате 10 000 рублей школьникам в августе 2021 сделал Минтруд: Пособие расширили до 23 лет

Для реализации поручения президента страны ведомство, отвечающее за выплаты государственных пособий, выпустило соответствующий документ, регламентирующий получение пособия. Минтруд России подготовил проект постановления об утверждении правил выплат 10 000 рублей на детей школьного возраста к началу учебного года.
Документ устанавливает порядок и условия осуществления единовременной выплаты российским гражданам - родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по общеобразовательным программам, или их законным представителям. Проект представлен на общественное обсуждение.
Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале "Госуслуги" или лично в местном отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении через "Госуслуги" никакие справки от родителей не нужны.
Пособие положено семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, за выплатой смогут обратиться граждане с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если они продолжают учиться по утвержденным общеобразовательным программам.
Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении единовременной выплаты в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты его регистрации. Родители более 20 млн детей смогут стать получателями 10 000 рублей от государства.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", выдать по "десятке" на всех детей школьного возраста поручил президент России Владимир Путин 21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию.