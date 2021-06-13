"Чтобы в Бердске заговорили о псевдожурналисте нужно получить по лицу": Пресс-секретарь Кирилл Цветков, избивший Сергея Болдырева остается верен своим "принципам"
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"Чтобы в Бердске заговорили о псевдожурналисте нужно получить по лицу": Пресс-секретарь Кирилл Цветков, избивший Сергея Болдырева остается верен своим "принципам"

1:58:116/13/2021,Мария ЛюбимоваФото: Владислава Гаврилина, из "Свидетеля", из социальных сетей
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Сотрудник пресс-центра администрации города резко высказывается о журналистах в социальных сетях. По его мнению, ссадины крепче строк, а поведение якобы сильнее смысла.

Избитые журналисты Бердска

Сотрудник пресс-центра мэрии Бердска Кирилл Цветков резко высказался о журналистах в социальных сетях.
В посте размещенным Цветковым указано о бердских носителях четвертой власти одним из которых является Сергей Болдырев. Вторым упомянутым является избитый студент журфака НГУ Владислав Гаврилин.

- Вне Бердска, чтобы заговорили о журналисте, нужно сесть или получить Пулитцеровскую премию. Чтобы в Бердске заговорили о псевдожурналисте, нужно получить по лицу ( одно из слов изменено - прим.ред). Здесь ссадины крепче строк, а поведение сильнее смысла,- указал на своей странице Кирилл Цветков.

А кто такие эти журналисты?

Напомним, что 69-летнего Сергея Болдырева, являющимся внештатным журналистом газеты "Свидетель" покалечил Кирилл Цветков после того, как тот сделал репост официального городского источника в группе Вконтакте "Бердск: Все плохо!". Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Сотрудник пресс-центра не называл своего имени, работая в соцсетях мэрии. Он публиковался под псевдонимом "Евгения Шипилина". В записи администрации города Бердска содержалась информация о сравнении людей, носящих маски в пандемию с фронтовиками. Репост в паблике "Бердск: Все плохо!" содержал хештег "Кирюша" и фразу: "Гвозди бы делать из таких комментаторов". Мнение журналиста Болдырева основывалось на известной цитате "Баллады о гвоздях" Тихонова. Цветков же посчитал, что при помощи хештега Сергей нарушил личную приватность сотрудника пресс-центра администрации. Как утверждал Кирилл Цветков другим СМИ Бердска, он устал от издевательств в сети. Отметим, что сам 69-летний Сергей Анатольевич 27 января 2021 года перенес инфаркт. Суд между сторонниками конфликта состоялся 11 июня. Кириллу Цветкову выписали штраф в размере 8000 рублей. Извинений за свое побои Болдыреву он так и не принес, а свое поведение объяснил нервным срывом.

Вторым фигурантом упомянутым в посте Цветкова во ВКонтакте является Владислав Гаврилин. Неизвестные хулиганы избили его возле собственного дома. Гаврилин является студентом журфака НГУ со специфичной внешностью. Парня ударили несколько раз по лицу, сломали ему ноготь, повредили ухо и вырвали пирсинг. После избиения хулиганы скрылись. Поиск их ведется до сих пор.

Реакция на пост

Пост с мнением о журналистах и "псевдожурналистах", размещенный у Цветкова набрал 803 просмотра, 5 лайков и 7 репостов. Одни из поделившихся является Сергей Болдырев.

- Мнение пресс-секретаря Шестернина. Как Вам такое, Евгений Анатольевич? - написал в "Бердск: Все плохо" Сергей Болдырев.

В беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Сергей Анатольевич указал на то, что его также возмущает отношение сотрудников пресс-центра к журналистам Бердска, однако о посте упомянул следующее:

- К посту у меня претензий нет. Это социальные сети. Он выразил свое мнение,- сказал журналист "Свидетеля" Болдырев 11 июня.

А что Цветков?

Обращаться за комментарием к самому Цветкову "Курьер. Среда. Бердск" не посчитал необходимым, поскольку сам Кирилл наотрез отказывается что-либо комментировать редакции нашего издания.

- "Курьеру" я никогда в жизни ничего комментировать не буду,- заявил в беседе с журналистом "Курьер. Среда. Бердск" Кирилл Цветков 11 июня.

А администрация? Это не первый случай?

Пока администрация Бердска никак не комментирует высказывания Кирилла Цветкова. К слову, это не первый случай странного поведения сотрудников пресс-центра администрации города. Примером является то, как 7 июня журналиста "Курьер. Среда. Бердск" не пустили на аппаратное совещание главы города Шестернина. Встречали сотрудников нашего издания прямо на входе.

- Сейчас все совещания проходят в закрытом режиме в связи с пандемией. Поэтому вам нельзя присутствовать. Все СМИ, которые участвуют в заседании, получили специальное приглашение от мэра. Телевидение показывает важнейшие моменты, там видеоизображение, поэтому они допускаются. А вам можно прислать в печатном виде итоги заседания, - объяснила журналисту нашей редакции и.о. руководителя пресс-службы Анастасия Потапова.

На запланированном мероприятии присутствовали руководители всех учреждений Бердска. Они отчитывались о проделанной работе и рассказывали о планах, намеченных к выполнению в Бердске.

При этом онлайн-пресс-подходы администрация Бердска не проводит уже пару недель.

Пост сотрудника пресс-центра администрации Бердска Кирилла Цветкова на странице в ВКонтакте

От редакции: 

Если несколько лет назад - до прихода главы Бердска Евгения Шестернина, в нашем городе любили использовать лояльные СМИ и блогеров для чернушных публикаций о неугодных СМИ или персонах. Сейчас же даже этого не требуется, сотрудники мэрии могут и написать оскорбления, и даже отсинячить так вот просто - под своим именем)))

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