Дыры на скандально известной деревянной набережной бизнесмена Илющенко на Бердском заливе все увеличиваются, возмущены жители Бердска

С наступлением лета бердчане отправились на берег. В том числе на пляж у парка "Ремикс", который принадлежит известному бизнесмену Александру Илющенко. Но что же видят горожане на скандально известной набережной? Разруху.
- Хочется узнать, кто отвечает за набережную на ул. Попова? Такое безобразие уже не первый год. Дыр становится с каждым годом больше и никому нет дела до этого. Приезжают семьи с детьми погулять на берегу, а тут надо под ноги только и смотреть, чтобы не провалиться самим, а детям особенно, - написали в воскресенье "Курьер. Среда. Бердск" возмущенные бердчане.
Они прислали в редакцию фото разрушенной набережной, отметив, что она - одна из достопримечательностей Бердска, по которой можно судить об отношении властей к родному городу.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", набережная входит в список имущества на спорной земле, по которой сейчас идут судебные разбирательства.
Александр Илющенко объединил в единый недвижимый комплекс несколько арендованных у мэрии земельных участков. Фактически, набережная Бердска перешла в собственность бизнесмена. Однако полиция не нашла состава преступления в этом и отказала в возбуждении уголовного дела.
Арбитражный суд еще 25 ноября 2019 признал незаконным решения администрации Бердска от 16 января 2019-го об отказе в предоставлении ИП Илющенко в аренду земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010689:54 и 54:32:010689:55. На указанных земельных участках расположены объекты, принадлежавшие на праве собственности бизнесмену.
Это:
- причал;
- набережная;
- скейтпарк ;
- универсальная детская игровая площадка;
- бассейн;
- вспомогательное строение №1;
- больверк;
- парковка.
13 декабря 2018 гола органами Росреестра по Новосибирской области был произведен кадастровый учет и зарегистрировано право собственности Илющенко. на объект недвижимости - Единый недвижимый комплекс «Пансионат «Лесная сказка». В него вошли объекты, расположенные на земельных участках, находящихся в распоряжении Бердска, а также пансионат «Лесная сказка» и объекты благоустройства Изумрудного городка. Мэрия Бердска считает, что объединение произошло в нарушение законодательства, с целью приобретения права собственности (аренды до 49 лет). Земельные участки предназначены для благоустройства, возведения капитальной набережной и в целом, для благоприятных условий жизни 100-тысячного города.
Чиновники подали заявление о преступлении в отдел МВД - о попытке приобретения права на имущество - земельных участков, без проведения в установленном законом порядке торгов и попытки причинить материальный ущерб в особо крупном размере. Постановлением суда в рамках уголовного дела, 9 апреля 2020 года на земельные участки наложен арест, который действовал до 30 апреля.
Сейчас объекты, в том числе набережная, признаны вещественными доказательствами и переданы на хранение администрации. Относительно набережной, в связи с отсутствием проектной документации, эксперт не смог установить сооружения, относящиеся к ней.
Согласно выводам эксперта, объекты, входящих в состав ЕНК пансионат «Лесная сказка» (баскетбольная площадка, беседка большая, место отдыха, беседка малая площадью 6,9 кв. м., беседка малая площадью 13,8 кв. м., теннисный корт, открытый водоем мостиком, здание (пансионат), здание (спальный корпус), скейтпарк, причал, набережная, универсальная детская игровая площадка, бассейн, вспомогательное строение №1, больверк, парковка) не могут быть идентифицированы как единый недвижимый комплекс, поскольку неразрывная физическая или технологическая связь между перечисленными выше объектами, объединенными в состав ЕНК пансионат «Лесная сказка», отсутствует.
А лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено.
16 декабря 2020 года Бердским городским судом по иску к Илющенко о признании недействительными записей о регистрации права в ЕГРН, признании сделки недействительной и применении последствий, признании права общей долевой собственности на объекты благоустройства городка Изумрудный вынесено решение, которым право собственности Илющенко в отношении единого неделимого комплекса признано отсутствующим.
Судя по всему, теперь содержать набережную на Бердском заливе должна администрация города. Может, ищет нового арендатора?