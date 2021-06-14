Долгожданный ремонт бывшей стоматологии начинает главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что откроют там осенью-2021?
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Долгожданный ремонт бывшей стоматологии начинает главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что откроют там осенью-2021?

1:22:366/14/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Разбитое крыльцо стоматологической поликлиники, которая переехала в новый корпус, пока не тронут. Есть несколько вариантов заполнения освободившихся помещений.

Крыльцо бывшей стоматологии пока чинить не будут

Аукцион по поиску подрядчика для ремонта помещений бывшей стоматологической поликлиники на ул. Ленина в Бердске не состоялся. Поскольку на торги заявился только один участник, он и получит подряд на 1,9 млн рублей.

Бердская горбольница заключит контракт с компанией «Стройтур». Такое решения приняла конкурсная комиссия 11 июня 2021 года, говорится в документах закупки. Подрядчик должен за два месяца после подписания договора с ЦГБ Бердска сделать текущий ремонт в помещениях, расположенных на первом этаже жилой 5-этажки по адресу: ул. Ленина, 43.

Согласно аукционной документации, работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Ремонтировать будут в строго отведенное время - с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Гарантийный срок ремонта составляет пять лет. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет допущенные по его вине недостатки, выявленные после приемки работ.

Таким образом, если не случиться ничего непредвиденного, уже к конце лета-2021 в Бердске откроется новое отделение горбольницы на базе бывшей стоматологии. Что там будет? Рассматривали несколько вариантов использования освободившихся площадей.

Затянувшийся переезд
Напомним, что в начале 2020 года стоматологическое отделение Бердской ЦГБ переехало в отремонтированный больничный корпус по адресу: ул. Пушкина, 172, бывшую химзаводскую поликлинику. Туда же переехал Центр здоровья. Сроки ремонта бывшей МСЧ-129 за 60 млн рублей существенно затягивались, что послужило поводом для увольнения главврача Бердска Юрия Краморова в августе 2019 года. Его сменила Алла Дробинская, при которой и произошел переезд стоматологии. При ней же вдохнут новую жизнь в больничные помещения на ул. Ленина после ремонта.

Ремонт здания бывшей химзаводской поликлиники начался в конце 2017 года. Переезд отделений горбольницы был назначен на январь 2018-го. Но ремонт затянулся более чем на год.

Лечение зубов с препятствиями
Несколько последних лет бердчане постоянно жаловались на работу стоматологического отделения горбольницы. То крыльцо разрушено и представляет реальную опасность, то очередь в 3 часа ночи занимают. Горожане называли такое положение дел дикостью и обвиняли власти в бездействии.

Люди интересовались, когда крыльцо отремонтируют. Но как ответил в 2018 году тогдашний главврач ЦГБ Краморов, пока ремонт там делать не будут. Есть более важные проблемы, требующие капиталовложений. К тому же, скоро клиника переезжает в другое место и нет смысла вкладывать деньги сейчас. Впрочем, в новом контракте (по итогам рассмотрения заявок 11 июня 2021 года) на ремонт помещений нет упоминания о крыльце. Вероятно, его приведут в порядок после нового аукциона и с другим подрядчиком.

Стоматологические кабинеты после переезда на ул. Пушкина оснастили новым оборудованием. ЦГБ Бердска планирует закупила 7 полностью укомплектованных стоматологических установок - нижняя подача, эжекторного типа, в комплекте полимеризационная лампа, микромотор с фиброоптикой. В общей сложности больница потратила на оснащение кабинетов для лечения зубов порядка 5,7 млн рублей.

Что будет в стоматологии?
По последней информации, в помещении бывшей стоматологии откроют геронтологическое отделение.

справка
Геронтология изучает вопросы старения, продления молодости и активности. В России эту науку основал Иван Мечников. Одной из ее задач является выявление факторов, вызывающих старение, связанных именно с возрастом, а не с социальными или культурными причинами.

Еще в прошлом году министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявлял, что освобождение помещений позволит отчасти решить проблему нехватки в Бердске поликлиник. По его словам, на ул. Ленина, 43 разместят такие направления, как гериатрия, медицинская профилактика и физиотерапия, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

справка
Гериатрия - вспомогательное направление терапевтической медицины, предназначенное для пожилых лиц (65+) и лиц преклонного возраста (80+). Сочетая медицинский, психологический и социальный подходы, гериатрическая медицина занимается как вопросами диагностики и лечения физических, функциональных, психических, когнитивных болезней и проблем социальной адаптации, так и их профилактикой. Она также занимается вопросами окончания жизни.

В начале 2019 года мэр Бердска Евгений Шестернин говорил, что при освобождении старой стоматологии есть желание открыть там спортивный диспансер.

Ранее предлагали открыть в стоматологическом отделении общежитие для медиков, которых катастрофически не хватало в Бердске. Предполагали таким образом привлечь врачей. Но летом 2018 года от этой идеи отказались. И решили в освободившемся помещении открыть физкультурный диспансер.

- С общежитием ничего не получается. Мы же государственное учреждение. Все находится на балансе области. Все помещения нам переданы в оперативное управление. Как мне объяснили, они не имеют права держать в собственности жилые помещения. Теперь планируем открыть в помещении стоматологии врачебный физкультурный диспансер. Конечно, перед этим там предстоит сделать ремонт, - рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

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