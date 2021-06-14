Долгожданный ремонт бывшей стоматологии начинает главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что откроют там осенью-2021?

Аукцион по поиску подрядчика для ремонта помещений бывшей стоматологической поликлиники на ул. Ленина в Бердске не состоялся. Поскольку на торги заявился только один участник, он и получит подряд на 1,9 млн рублей.
Бердская горбольница заключит контракт с компанией «Стройтур». Такое решения приняла конкурсная комиссия 11 июня 2021 года, говорится в документах закупки. Подрядчик должен за два месяца после подписания договора с ЦГБ Бердска сделать текущий ремонт в помещениях, расположенных на первом этаже жилой 5-этажки по адресу: ул. Ленина, 43.
Согласно аукционной документации, работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Ремонтировать будут в строго отведенное время - с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Гарантийный срок ремонта составляет пять лет. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет допущенные по его вине недостатки, выявленные после приемки работ.
Таким образом, если не случиться ничего непредвиденного, уже к конце лета-2021 в Бердске откроется новое отделение горбольницы на базе бывшей стоматологии. Что там будет? Рассматривали несколько вариантов использования освободившихся площадей.
Затянувшийся переезд
Напомним, что в начале 2020 года стоматологическое отделение Бердской ЦГБ переехало в отремонтированный больничный корпус по адресу: ул. Пушкина, 172, бывшую химзаводскую поликлинику. Туда же переехал Центр здоровья. Сроки ремонта бывшей МСЧ-129 за 60 млн рублей существенно затягивались, что послужило поводом для увольнения главврача Бердска Юрия Краморова в августе 2019 года. Его сменила Алла Дробинская, при которой и произошел переезд стоматологии. При ней же вдохнут новую жизнь в больничные помещения на ул. Ленина после ремонта.
Ремонт здания бывшей химзаводской поликлиники начался в конце 2017 года. Переезд отделений горбольницы был назначен на январь 2018-го. Но ремонт затянулся более чем на год.
Лечение зубов с препятствиями
Несколько последних лет бердчане постоянно жаловались на работу стоматологического отделения горбольницы. То крыльцо разрушено и представляет реальную опасность, то очередь в 3 часа ночи занимают. Горожане называли такое положение дел дикостью и обвиняли власти в бездействии.
Люди интересовались, когда крыльцо отремонтируют. Но как ответил в 2018 году тогдашний главврач ЦГБ Краморов, пока ремонт там делать не будут. Есть более важные проблемы, требующие капиталовложений. К тому же, скоро клиника переезжает в другое место и нет смысла вкладывать деньги сейчас. Впрочем, в новом контракте (по итогам рассмотрения заявок 11 июня 2021 года) на ремонт помещений нет упоминания о крыльце. Вероятно, его приведут в порядок после нового аукциона и с другим подрядчиком.
Стоматологические кабинеты после переезда на ул. Пушкина оснастили новым оборудованием. ЦГБ Бердска планирует закупила 7 полностью укомплектованных стоматологических установок - нижняя подача, эжекторного типа, в комплекте полимеризационная лампа, микромотор с фиброоптикой. В общей сложности больница потратила на оснащение кабинетов для лечения зубов порядка 5,7 млн рублей.
Что будет в стоматологии?
По последней информации, в помещении бывшей стоматологии откроют геронтологическое отделение.
справка
Геронтология изучает вопросы старения, продления молодости и активности. В России эту науку основал Иван Мечников. Одной из ее задач является выявление факторов, вызывающих старение, связанных именно с возрастом, а не с социальными или культурными причинами.
Еще в прошлом году министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявлял, что освобождение помещений позволит отчасти решить проблему нехватки в Бердске поликлиник. По его словам, на ул. Ленина, 43 разместят такие направления, как гериатрия, медицинская профилактика и физиотерапия, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
справка
Гериатрия - вспомогательное направление терапевтической медицины, предназначенное для пожилых лиц (65+) и лиц преклонного возраста (80+). Сочетая медицинский, психологический и социальный подходы, гериатрическая медицина занимается как вопросами диагностики и лечения физических, функциональных, психических, когнитивных болезней и проблем социальной адаптации, так и их профилактикой. Она также занимается вопросами окончания жизни.
В начале 2019 года мэр Бердска Евгений Шестернин говорил, что при освобождении старой стоматологии есть желание открыть там спортивный диспансер.
Ранее предлагали открыть в стоматологическом отделении общежитие для медиков, которых катастрофически не хватало в Бердске. Предполагали таким образом привлечь врачей. Но летом 2018 года от этой идеи отказались. И решили в освободившемся помещении открыть физкультурный диспансер.
- С общежитием ничего не получается. Мы же государственное учреждение. Все находится на балансе области. Все помещения нам переданы в оперативное управление. Как мне объяснили, они не имеют права держать в собственности жилые помещения. Теперь планируем открыть в помещении стоматологии врачебный физкультурный диспансер. Конечно, перед этим там предстоит сделать ремонт, - рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.