Видео гигантских взрывов на складе у газовой АЗС в Новосибирске появилось в Сети: Число пострадавших растет

Количество пострадавших в пожаре на АЗС в Новосибирске увеличилось до шести человек, передает Mash.
Травмы получили двое сотрудников МЧС, первыми прибывших на место происшествия, и четверо гражданских.
По словам очевидцев, на заправке все еще происходят взрывы. Площадь пожара - 500 квадратных метров. Соседние улицы перекрыты. Силы пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют возгорание по повышенному рангу сложности.
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", на складе около газовой заправки произошел взрыв - 14 июня в 18.00.
Огонь подбирается к АГЗС на Гусинобродском шоссе, 60. Пожару дали повышенный ранг. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
Шоссе и трамвайные пути перекрыли.
Силы пожарно-спасательного гарнизона МЧС России ликвидируют пожар по повышенному рангу на автогазозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска. По оперативной информации есть пострадавшие, подтвердили в управлении МЧС по Новосибирской области.
В 18:04 (вр.местн.) пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции по улице Гусинобродское шоссе. Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление. На данный момент происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом.
Улица Гусинобродское шоссе перекрыта сотрудниками ГИБДД. Дополнительная информация уточняется.