Число пострадавших при взрыве и пожаре на АЗС в Новосибирске достигло 19: Огонь удалось локализовать. СК возбудил дело
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Число пострадавших при взрыве и пожаре на АЗС в Новосибирске достигло 19: Огонь удалось локализовать. СК возбудил дело

8:38:306/14/2021,Анастасия СолодковаФото: ГУ МЧС по НСО
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Среди госпитализированных есть дети и спасатели. Площадь пожара на АЗС составила 1200 кв. метров. Произошла серия мощных взрывов.

Пожар на АЗС Новосибирска локализован

В 19:59 пожар на АЗС в Новосибирске локализован, снята угроза распространения огня. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск",  14 июня в 18:03 в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар на АЗС. Ему предшествовала серия взрывов - взрывались баллоны и емкости с топливом на складе автозаправки.

На момент прибытия первого пожарного подразделения с места происшествия шел густой черный дым. Для организации тушения проложены две магистральные линии на расстоянии 150 м и 200 м. На борьбу с огнем привлечены 90 человек, 25 единиц техники, из них от МЧС России 69 человек, 18 единиц техники.

Теперь сообщается уже о 19 пострадавших. Среди госпитализированных есть дети и спасатели.

Площадь пожара на АЗС составила 1200 кв. метров. Огонь подошел вплотную к капитальным гаражам.

Рядом с газовой заправкой есть еще одна — бензиновая. Был риск ее воспламенения.

СКР возбудил уголовное дело о пожаре на автозаправочной станции, где произошел взрыв. Следствию предстоит выяснить, что спровоцировало взрывы, повлекшие за собой сильный пожар.

Дело после пожара на газовой автозаправочной станции возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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