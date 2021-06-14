Число пострадавших при взрыве и пожаре на АЗС в Новосибирске достигло 19: Огонь удалось локализовать. СК возбудил дело

В 19:59 пожар на АЗС в Новосибирске локализован, снята угроза распространения огня. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 14 июня в 18:03 в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар на АЗС. Ему предшествовала серия взрывов - взрывались баллоны и емкости с топливом на складе автозаправки.
На момент прибытия первого пожарного подразделения с места происшествия шел густой черный дым. Для организации тушения проложены две магистральные линии на расстоянии 150 м и 200 м. На борьбу с огнем привлечены 90 человек, 25 единиц техники, из них от МЧС России 69 человек, 18 единиц техники.
Теперь сообщается уже о 19 пострадавших. Среди госпитализированных есть дети и спасатели.
Площадь пожара на АЗС составила 1200 кв. метров. Огонь подошел вплотную к капитальным гаражам.
Рядом с газовой заправкой есть еще одна — бензиновая. Был риск ее воспламенения.
СКР возбудил уголовное дело о пожаре на автозаправочной станции, где произошел взрыв. Следствию предстоит выяснить, что спровоцировало взрывы, повлекшие за собой сильный пожар.
Дело после пожара на газовой автозаправочной станции возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").