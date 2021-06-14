В тройку лидеров по нападению клещей вошел Бердск по всей Новосибирской области
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В тройку лидеров по нападению клещей вошел Бердск по всей Новосибирской области

9:13:476/14/2021Фото: pixabay.com
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Из обследованных в лабораториях 6539 клещей 1,5% оказались переносчиками энцефалита, из 6477 проверенных паразитов 28,7%, были заражены боррелиозом.

Иногда клещи могут пробираться в дом вместе с мышами и крысами, в частности, это касается жителей своих домов и тех, кто живет на первом этаже
Более 7,5 тысяч граждан пострадали от укусов клещей в Новосибирской области

В Новосибирской области с начала сезона активности клещей в 2021 году  с жалобами на укусы в больницы обратились  7559 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, это на 49% меньше, чем в 2020 году за тот же период. По результатам лабораторных исследований выявили 11 случаев заболевания энцефалитом у непривитых лиц и 15 случаев боррелиоза.

По данным ведомства, чаще всего клещи нападают на людей в Ленинском районе Новосибирска. Здесь от клещей с начала года пострадали 1397 человек. На втором месте по числу укушенных стоит Бердск, где выявили 737 таких. Замыкает тройку лидеров по региону Искитимский район с 700 пострадавших от клещей.

Из обследованных в лабораториях 6539 клещей 1,5% оказались переносчиками энцефалита, из 6477 проверенных паразитов 28,7%, были заражены боррелиозом.

В Роспотребнадзоре призывают в случае укуса клещом незамедлительно обращаться в больницу, чтобы избежать серьезных последствий, а то и летального исхода.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", несколько общественных территорий в Бердске обрабатывали от клеща. Опрыскали в частности городское кладбище, парк Победы и несколько мест возле домов, где есть скверы.

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