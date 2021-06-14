СК расследует взрывы и страшный пожар с 21 пострадавшим на АЗС В Новосибирске. Смотрите видео
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СК расследует взрывы и страшный пожар с 21 пострадавшим на АЗС В Новосибирске. Смотрите видео

10:50:106/14/2021Фото: АСТ-54
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Для замеров атмосферного воздуха работает химико-радиометрическая лаборатория. Как только пожарные разрешат, следователи приступят к работе на месте ЧП.

Взрыв на новосибирской АЗС был похож на ядерный

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего на АЗС, сообщили в региональном управлении СКР вечером в понедельник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после серии взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Октябрьском районе столицы Сибири 14 июня. Следователи усмотрели признаки преступления, по  п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Сегодня в вечернее время на Гусинобродском шоссе Новосибирска произошел пожар на газовой автозаправочной станции. В настоящее время производится тушение пожара сотрудниками ГУ МЧС России по НСО. Данные о пострадавших уточняются... На безопасном расстоянии от места пожара находятся следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты. Руководство следственной группой координирует и.о. руководителя следственного управления Зарипов", - прокомментировала и.о. старшего помощника руководителя СКРпо Новосибирской области Татьяна Дмитриева.

По ее словам, как только пожар будет локализован, и будет получено разрешение, следователи приступят к осмотру места происшествия и производству следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Между тем, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пожар удалось локализовать к 21.00. К этому времени стало известно о 21 пострадавшем. При этом 17 из них госпитализированы в ожоговый центр.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

В 18:04 прогремело несколько взрывов на АГЗС и начался пожар. Тушение осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых взрывались газовые баллоны.  В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию.

Для замеров атмосферного воздуха работает химико-радиометрическая лаборатория. Превышения предельно допустимых значений не выявлено. Гусинобродское шоссе пока перекрыто.

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