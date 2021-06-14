21 человек пострадал при взрывах и крупном пожаре на АЗС в Новосибирске: В ожоговом центре находятся 17

Число пострадавших при пожаре на газовой АЗС в Новосибирске возросло до 21. Среди них один ребенок. Эту информацию подтвердили в новосибирской станции скорой помощи.
"По последним данным, пострадал в результате пожара 21 человек, 17 из них госпитализированы", - цитирует заведующую станцией Ирину Большакову ТАСС.
Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Новосибирске возросло до 21, среди них есть ребенок. Об этом сообщила ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.
По ее словам пострадавших перевели их в ожоговый центр, четверо от госпитализации отказались. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по предварительным данным, ожоги получили двое пожарных, боровшихся с огнем.
В 21.00 в управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что возгорание на площади 1200 квадратных метров на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Октябрьском районе Новосибирска удалось локализовать.
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", в 18:04 произошел первый взрыв на АГЗС по улице Гусинобродское шоссе. Затем прогремело несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.
Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление.
"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в спасательном ведомстве.
В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию.
Всего на реагирование привлечено 90 человек и 20 единиц техники. Для координации сил и средств на месте происшествия развернут штаб пожаротушения. Вместе с тем для замеров атмосферного воздуха работает химико-радиометрическая лаборатория. Превышения предельно допустимых значений не выявлено. Гусинобродское шоссе пока перекрыто.