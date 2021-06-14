21 человек пострадал при взрывах и крупном пожаре на АЗС в Новосибирске: В ожоговом центре находятся 17
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21 человек пострадал при взрывах и крупном пожаре на АЗС в Новосибирске: В ожоговом центре находятся 17

9:41:386/14/2021,Анастасия СолодковаФото: ГУ МЧС по НСО
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Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов.

На месте пожара на АЗС в Новосибирске развернули оперативный штаб

Число пострадавших при пожаре на газовой АЗС в Новосибирске возросло до 21. Среди них один ребенок. Эту информацию подтвердили в новосибирской станции скорой помощи.

"По последним данным, пострадал в результате пожара 21 человек, 17 из них госпитализированы", - цитирует заведующую станцией Ирину Большакову ТАСС.

Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Новосибирске возросло до 21, среди них есть ребенок. Об этом сообщила ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

По ее словам пострадавших перевели их в ожоговый центр, четверо от госпитализации отказались. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по предварительным данным, ожоги получили двое пожарных, боровшихся с огнем.

В 21.00 в управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что возгорание на площади 1200 квадратных метров на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Октябрьском районе Новосибирска удалось локализовать.

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", в 18:04 произошел первый взрыв  на АГЗС по улице Гусинобродское шоссе. Затем прогремело несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.

Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление.

"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в спасательном ведомстве.

В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию.

Всего на реагирование привлечено 90 человек и 20 единиц техники. Для координации сил и средств на месте происшествия развернут штаб пожаротушения. Вместе с тем для замеров атмосферного воздуха работает химико-радиометрическая лаборатория. Превышения предельно допустимых значений не выявлено. Гусинобродское шоссе пока перекрыто.

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