Взорвалась цистерна с газом на АЗС, пролетела десятки метров и рухнула на соседней заправке в Новосибирске. Смотрите видео
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Взорвалась цистерна с газом на АЗС, пролетела десятки метров и рухнула на соседней заправке в Новосибирске. Смотрите видео

12:09:456/15/2021
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На кадрах видно, как от взрывной волны отлетает цистерна с газом, падает на улицу Лазурную и загорается. Отлетевшая емкость повредила стоявшую рядом АЗС и чудом никого не задела.

Взорвавшаяся на АЗС цистерна пролетела десятки метров в Новосибирске

Взорвавшаяся на АЗС цистерна с газовым топливом пролетела десятки метров в Новосибирске. Это произошло вечером 14 июня. Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", прогремело несколько взрывов и начался крупный пожар на заправке "Еврогаз" на Гусинобродском шоссе.

Момент взрыва и летящая цистерна попали на видео.

На кадрах видно, как от взрывной волны отлетает цистерна с газом, падает на улицу Лазурную и загорается. Отлетевшая цистерна повредила стоявшую рядом АЗС и чудом никого не задела.

По данным ГУ МЧС, пожар локализован на площади 1200 кв. метров. По последним данным, пострадали 33 человек, 20 из них госпитализированы. У большинства пострадавших ожоги. При чем предполагают, что их число может вырасти.

По факту пожара СК возбудил уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование этого дела, сообщили в главке СКР. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"В настоящее время следователи и криминалисты регионального следственного подразделения работают на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру, рассказали в региональном управлении МЧС.

В ведомстве отметили, что на тушение пожара привлекали 90 человек и 20 единиц техники.

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