Шок: Число пострадавших при взрыве и страшном пожаре на АЗС в Новосибирске увеличилось до 33. Есть с тяжелыми ожогами
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Шок: Число пострадавших при взрыве и страшном пожаре на АЗС в Новосибирске увеличилось до 33. Есть с тяжелыми ожогами

11:45:216/14/2021
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В ожоговом отделении и ожоговой реанимации есть резервные места, врачи готовы дополнительно принять пострадавших при необходимости. Предполагают, что их станет больше.

Замеры атмосферного воздуха не показали превышения вредных веществ

Число пострадавших при пожаре на газовой АЗС в Новосибирске выросло до 33. Из них 20 госпитализированы. У большинства пострадавших ожоги. При чем предполагают, что их число может вырасти.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, что 21 человек пострадал при взрывах и крупном пожаре на новосибирской автозаправке.

В 21.00 в управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что возгорание на площади 1200 квадратных метров на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Октябрьском районе Новосибирска удалось локализовать.

"На данный момент общее число пострадавших составляет 33 человека, 20 из них госпитализированы", - сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что семь из них находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести либо имеют легкие повреждения.

Главный врач новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов в свою очередь заявил журналистам, что все госпитализированные получили ожоговые травмы.

"Сочетанных повреждений нет, это только ожоговые травмы. Есть один ребенок десяти лет", - отметил доктор.

Пострадавшие в настоящее время проходят терапию. В ожоговом отделении и ожоговой реанимации есть резервные места, специалисты готовы дополнительно принять пострадавших при необходимости.

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", в 18:04 произошел первый взрыв на АГЗС по улице Гусинобродское шоссе. Затем прогремело несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.

Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление.

"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию.

Всего на реагирование привлечено 90 человек и 20 единиц техники. Для координации сил и средств на месте происшествия развернут штаб пожаротушения. Вместе с тем для замеров атмосферного воздуха работает химико-радиометрическая лаборатория. Превышения предельно допустимых значений не выявлено. Гусинобродское шоссе пока перекрыто.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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