Шок: Число пострадавших при взрыве и страшном пожаре на АЗС в Новосибирске увеличилось до 33. Есть с тяжелыми ожогами

Число пострадавших при пожаре на газовой АЗС в Новосибирске выросло до 33. Из них 20 госпитализированы. У большинства пострадавших ожоги. При чем предполагают, что их число может вырасти.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, что 21 человек пострадал при взрывах и крупном пожаре на новосибирской автозаправке.
В 21.00 в управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что возгорание на площади 1200 квадратных метров на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Октябрьском районе Новосибирска удалось локализовать.
"На данный момент общее число пострадавших составляет 33 человека, 20 из них госпитализированы", - сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что семь из них находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести либо имеют легкие повреждения.
Главный врач новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов в свою очередь заявил журналистам, что все госпитализированные получили ожоговые травмы.
"Сочетанных повреждений нет, это только ожоговые травмы. Есть один ребенок десяти лет", - отметил доктор.
Пострадавшие в настоящее время проходят терапию. В ожоговом отделении и ожоговой реанимации есть резервные места, специалисты готовы дополнительно принять пострадавших при необходимости.
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", в 18:04 произошел первый взрыв на АГЗС по улице Гусинобродское шоссе. Затем прогремело несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.
Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление.
"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.
В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию.
Всего на реагирование привлечено 90 человек и 20 единиц техники. Для координации сил и средств на месте происшествия развернут штаб пожаротушения. Вместе с тем для замеров атмосферного воздуха работает химико-радиометрическая лаборатория. Превышения предельно допустимых значений не выявлено. Гусинобродское шоссе пока перекрыто.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Следственный комитет возбудил уголовное дело.